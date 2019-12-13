Наумець оформив хет-трик за Яніну – відео гольової феєрії українця

Колишній хавбек Динамо Владислав Наумець , який нині виступає за грецьку Яніну, забив три голи у матчі проти Каркіри.
Греція, 2 дивізіон
Керкіра – ПАС Яніна – 0:4
Голи: Наумець, 3, 30, 90+3, Ксідас, 9
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20-річний українець вперше у нинішньому сезоні з'явився у стартовому складі Яніни на матч чемпіонату (до цього було два поєдинки в Кубку). Наумець відзначив цю подію, оформивши хет-трик, який допоміг його команді здобути розгромну перемогу.
Після 9-и турів Яніна набрала 21 очко, не зазнавши жодної поразки, і наразі очолює турнірну таблицю другого дивізіону чемпіонату Греції.
До слова, Наумець – вихованець луганської Зорі. У 2014 р. він, на запрошення Динамо, переїхав до Києва, а 6 серпня 2016 р. дебютував у складі "синьо-білих" у матчі юнацької першості (U-19) проти полтавської Ворскли. У вересні 2018 р., втративши надію пробитися до основного складу Динамо, Наумець перейшов до лав грецького клубу ПАС Яніна, з яким уклав трирічну угоду.
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