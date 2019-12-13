Ліверпуль продовжив контракт з Мілнером

Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер продовжить захищати кольори чинного переможця Ліги чемпіонів.

Віце-капітан мерсисайдців поставив підпис під новим контрактом, який розрахований до 30 червня 2022 року. Попередня угода завершувалася влітку 2020-го, інформує офіційний сайт "червоних".

Клопп офіційно підписав новий контракт з Ліверпулем

Мілнер перейшов до лав мерсисайдців у липні 2015 року на правах вільного агента з Манчестер Сіті. В сезоні 2019/20 провів 21 поєдинок, забив 2 голи та віддав 4 асисти. Загалом 33-річний хавбек зіграв за Ліверпуль 198 матчів, у яких забив 25 голів та став переможцем Ліги чемпіонів 2018/19.

Зауважимо, сьогодні Ліверпуль оголосив про підписання нового контракту з Юргеном Клоппом.

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