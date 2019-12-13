Клопп офіційно підписав новий контракт з Ліверпулем

Німецький тренер Ліверпуля не має наміру залишати свою посаду найближчим часом.

Юрген Клопп залишив свій підпис під новою угодою з Ліверпулем, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Новий контракт передбачає співпрацю німецького фахівця з мерсисайдцями до 2024 року. Раніше Клопп натякав, що планує працювати до завершення дії попередньої угоди (до 2022 року) і зробити паузу в кар'єрі.

"Для мене особисто, це визнання результатів, яких ми досягли разом і які нам ще належить досягти", – прокоментував подію Клопп.

Після 16-ти турів АПЛ Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача (Лестер) на 8 очок.

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