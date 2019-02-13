Головні новини футболу 12 лютого: ПСЖ переграв Манчестер Юнайтед, Рома здолала Порту, Шахтар представив зимових новачків

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 лютого.
Ліга чемпіонів
Відбулися перші матчі 1/8 фіналу турніру: ПСЖ спокійно бив Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд і завдав першої поразки Уле Гуннару Сульшеру на чолі манкуніанців – відео голів і огляд поєдинку. В іншому матчі Рома переграла Порту вдома.
Англійський Ліверпуль має колосальні проблеми в захисті перед зустріччю з Баварією. А захисник Атлетіко Лукас Ернандес через травму не зіграє з Ювентусом.
Україна
Донецький Шахтар офіційно презентував Валерія Бондаренка та Манора Соломона. Зокрема, Соломон розповів, що обрав 19-й номер через Мессі. А Бондаренко зізнався, що не міг повірити у перехід в Шахтар.
Паулу Фонсека вірить, що Соломон буде альтернативою Тайсону і Марлосу. Тим часом Микита Шевченко офіційно став гравцем Зорі.
Нападник Владислав Кулач перейшов до Олександрії на правах оренди. Натомість Таргамадзе, Танковський, Парцванія та Підківка тренуються з Арсеналом-Київ.
Інші топ-події
Турецький Фенербахче мінімально переміг Зеніт Ярослава Ракицького – відео гола та огляд матчу Ліги Європи.
Роман Зозуля допоміг Альбасете встановити історичне досягнення – Іньєста і 97% фанатів оцінили. Зате Олександр Зінченко потрапив у символічну збірну найкращих гравців Європи за підсумками тижня.
На 82-му році життя помер легендарний голкіпер Гордон Бенкс – чемпіон світу-1966. Він втратив око та продав медаль чемпіона світу: яким був Гордон Бенкс – унікальний голкіпер в історії англійського футболу.