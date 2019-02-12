Атлетіко – Ювентус: Лукас Ернандес не зіграє через травму

Захисник Атлетіко Лукас Ернандес не допоможе "матрацникам" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

Захисник мадридського Атлетіко Лукас Ернандес може пропустити перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з туринським Ювентусом через пошкодження, повідомляється на офіційному сайті іспанського клубу.

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Після матчу 23-го туру іспанської Прімери з мадридським Реалом Ернандес пройшов медичне обстеження в зв'язку з болями в коліні. В результаті у захисника Атлетіко було виявлено розтягнення зв'язок правого коліна. Інформації про точні терміни відновлення футболіста поки немає.

Перший матч Атлетіко з Ювентусом в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 20 лютого на стадіоні Ванда Метрополітано в Мадриді.

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