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Ліверпуль – Баварія: мерсисайдці мають колосальні проблеми у захисті через травму Ловрена

12 лютого 22:02 467 Читать на русском
Ліверпуль – Баварія: мерсисайдці мають колосальні проблеми у захисті через травму Ловрена
Юрген Клопп / Фото: ФК Ліверпуль

У розпорядженні Юргена Клоппа на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії з центральних захисників залишився лише Жоель Матіп.

"Деян Ловрен не приїхав з нами на збір до Марбельї, Джо Гомеса теж тут немає. Це не найкращий знак, я б сказав. Але ми зробимо все, щоб Деян був готовий до матчу. Буде важко.

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Зараз йому варто готуватися в іншому місці, що він і робить. Нам би не допомогло, якби він прилетів з нами. Але постараємося зробити все можливе", – цитує Клоппа The Telegraph.

Зазначимо, що у разі відсутності Ловрена на матчі з Баварією у розпорядженні Клопа з центральних захисників буде лише Жоель Матіп, адже Джо Гомес перебуває у лазареті, а ван Дейк пропустить поєдинок через дискваліфікацію.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль – Баварія відбудеться 19 лютого.

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Ліверпуль - Баварія: Вівторок 19 лютого 2019

Ліверпуль
до матчу
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дн
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23
год
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34
хв
Баварія
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Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Баварія Юрген Клопп Юрген Клопп Жоель Матіп Жоель Матіп Деян Ловрен Деян Ловрен Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Джо Гомес Джо Гомес
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