Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Ді Марія парирує хамство однією лівою, Мбаппе і Ко ставлять на коліна – ЛЧ без Неймара цікавіша

Манчестер Юнайтед програв Парі Сен-Жермен у першому двобої 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Рахунок та детальний огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу. Перший матч

МЮ – ПСЖ – 0:2

Голи: Кімпембе, 53, Мбаппе, 60

Вилучення: Погба, 90

Обидві команди вперше зустрічаються в рамках єврокубків. Матч, як і онлайн-трансляція на Манчестер Юнайтед – ПСЖ на "Футбол 24", стартував о 22:00. Під керівництвом Сульшера "червоні дияволи" перед звітною зустріччю не програли жодної з 11-и ігор (9-и в АПЛ). Більше того, за час правління норвезького виконувача обов'язків МЮ виграв 10 матчів і лиш 1 раз зіграв унічию, а манкуніанці увірвались в зону ЛЧ, набравши тільки на очко менше, ніж з Моурінью за 17 турів. У господарів не зіграли Рохо, Валенсія та Дарміан, але вважати їх великими кадровими втратами було б перебільшенням.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

У команди Тухеля проблем зараз побільше. За останні 10 матчів ПСЖ встиг вилетіти з Кубка ліги, зазнати першої поразки в чемпіонаті та ледь не зганьбитись у Кубку Франції, здолавши аутсайдера 3-ї ліги лише в овертаймі. Та головна проблема – втрата Неймара та Кавані, які точно не допоможуть в атаці через травми. Нагадаємо, на груповому етапі Ліги чемпіонів 2018/19 ПСЖ виборов 1-е місце в боротьбі з Ліверпулем і Наполі, а МЮ поступився лідерством Ювентусу.

Команди обмінялись моментами у перші 10 хвилин. Ді Марія приклався здалеку – Де Хеа ефектно летів у напрямку м'яча, але круглий просвистів повз ворота. Решфорд змусив Буффона попрацювати більше – Джіджі парирував перший влучний удар у матчі. Фантастичний момент втратив Мбаппе. Верратті та Дракслер розіграли блискучу комбінацію, вивівши чемпіона світу на останню перешкоду – воротаря. Кіліану, щоправда, довелось пробивати не з найзручнішої позиції, до того ж були підозри на офсайд.

Моменти у перші 35 хвилини відверто поступались грубій грі – 5 жовтих, 3 з яких на совісті парижан. ПСЖ був близький до того, щоб виправити ситуацію, однак Ді Марія і в офсайд забрався, і дуель воротарю МЮ програв. Хоча варто відзначити, що черговий пас за спини захисникам манкуніанців пройшов і ледь не спрацював.

Янг силовим прийомом виштовхнув Ді Марію за межі поля. Аргентинець врізався в огорожу і пошкодив плече, але Орсато не ризикнув виписати другий "гірчичник" капітану господарів. У Юнайтед Марсьяль та Лінгард отримали дошкульні травми м'язів, а останній не зміг продовжити гру. Ще перед перервою на поле вийшов Алексіс Санчес. Напружений перший тайм з перевагою гостей, кількома пошкодженнями і низкою змарнованих останнім пасом або ударом моментів. Відразу ж після перерви Мата все-таки замінив Марсьяля.

Після навісу Алвеса Де Хеа впорався з ударом Мбаппе, а ось після кутового Кімпембе просто розстріляв ворота. Майже відразу Алвес здалеку пробив, і снаряд дивом не залетів у ворота. Мбаппе замкнув простенький простріл з лівого флангу, а потім програв дуель віч-на-віч з Де Хеа. Бернат також увірвався у штрафний – іспанського Давіда просто кидають під розстріл.

Декілька ударів повз ворота залишали фанатів "дияволів" у повному відчаї. Одне влучання у площину воріт за 85 хвилин – мізерно мало. На останній хвилині ще й Погба отримав другу жовту за жорстке зіткнення з Алвесом. Сумнівне вилучення, але італійський арбітр, схоже, вирішив добити манкуніанців остаточно. 0:2 – перша поразка Сульшера-тренера в Манчестері. Шансів на камбек майже не залишилось.

Той випадок, коли рахунок на табло, по суті і в xG

ПСЖ тотально переважав. Аж несподівано відчутно. У гостроті, бажанні, боротьбі, центрі поля та атаці. Навіть за очікуваними голами xG гості награли на 2,36 гола, тоді як манчестерці лише на 0,34. Єдина позиція, де МЮ як мінімум не поступався – рамка воріт. Де Хеа своїми сейвами витягнув крихітний шанс на камбек, яким фани та команда Сульшера житимуть до матчу-відповіді. Однак навіть Давід не міг нічого вдіяти, коли його банально кидали під приціл снайперів. Гра Юнайтед у захисті – безглузда і жалюгідна.

FT: #MUFC 0 (0.34 xG)#PSG 2 (2.36)#PSG seize control of the tie with a dominant second half display. #MUFC toothless in attack and now have a mountain to climb in the 2nd leg without a suspended Pogba.#MUNPSG pic.twitter.com/3sUR7RiPgB — Infogol (@InfoGolApp) 12 лютого 2019 р.

Як зрозуміти момент, коли Матіч біжить за Кімпембе, а потім кидає цю затію і просто дивиться кіно, як в його ворота забивають один з найлегших м'ячів родом з французької Ліги 1? Чи коли той же сербський опорник у темпі фізкультурників, яким за 80, повертається на свою половину в епізоді, коли ПСЖ у 3 швидкі паси проходить всі лінії. "Почувайтесь, як вдома", – всім своїм виглядом казали господарі, видаючи себе за посереднього суперника рівня чемпіонату Франції.

Сульшер якогось дива вирішив витягнути на світ конспекти Моурінью. Навіщо він так відверто грав на 0:0 навіть після пропущеного гола, схоже, не зрозумів ніхто. Може, норвежцю ніхто не сказав, що Неймар і Кавані травмовані? Ні, ну серйозно: якби вони зіграли, то МЮ сидів би більшість часу вдесятьох не просто на своїй половині, а у власному штрафному? Команда Тухеля насправді не зробила нічого надзвичайного. Використала далеко не всі подарунки та діри суперника і практично нічого не дозволила зробити біля своїх воріт команді, яка не дуже й намагалася.

Травми Марсьяля та Лінгарда? Коли вони були на полі, нічого особливо кращого в нападі ми не побачили. Хоча варто визнати: перевага ПСЖ стала настільки непристойною саме після їхнього відходу. Мата та Алексіс ніби забули увійти у гру. Погба взагалі вистачило десь на півгодини, а потім повернувся старий недобрий Поль. Решфорду перекрили кисень феноменальні сьогодні захисники Парижа, з яких виділявся Тьягу Сілва – бразильський капітан вичищав будь-які можливості для ударів та підбирань у небезпечній зоні.

Театр двох акторів, або відповідь Ді Марії хамству фанатів

Дивитись ривки Мбаппе у чужий штрафний можна вічно. Це красиво, це надихає, і в цьому є щось надлюдське. Біда з найдорожчим гравцем світу, як виявилось, здатна зробити гру чемпіонів Франції цікавішою і перспективнішою. На зміну ПСЖ Неймара прийшов ПСЖ Мбаппе, і він виглядає ще більш загрозливим. Здобутки 20-річного "кілера" у плей-офф Ліги чемпіонів: 9 матчів, 7 голів. Один Кіліан втричі більше влучив у площину воріт, ніж весь МЮ. Такої беззубості з "дияволами" не траплялось 14 років. Завіса.

Театр мрій мав сьогодні ще одного актора першого плану. Ді Марія виходить на шлях війни. Анхель приїхав туди, де його так швидко розлюбили, і відповів на всі ці образи, свист, штовхання в металеву огорожу і навіть кидання скляних пляшок. Аргентинець просто віддав 2 асисти однією лівою. Ідеально в ноги, ще раз показавши, що проблема була не в ньому – це гравець топ-класу. І цей свій клас він довів також на людському рівні.

На хамство відповідав знущальними посмішками та поцілунками, а згодом навіть вдав, що випиває зі скляної пляшки, яка летіла в нього зовсім не з такою метою. Створив 3 гольові моменти. Більше, ніж будь-хто в Манчестер Юнайтед чи ПСЖ. Таке враження, що ненависть трибун тільки більше надихала Ді Марію, як це колись часто бувало з Роналду на полях Англії. Анхель долучився до історичного фіаско МЮ: вперше в історії єврокубків манкуніанці програли вдома з перевагою у 2 м'ячі. Натомість ПСЖ нарешті зумів здолати хоч якусь англійську команду на виїзді.