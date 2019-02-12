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Зінченко потрапив у символічну збірну найкращих гравців Європи за підсумками тижня

12 лютого 18:48 1617 Читать на русском
Зінченко потрапив у символічну збірну найкращих гравців Європи за підсумками тижня
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до когорти найкращих гравців у Європі за підсумками тижня.

Аналітичний портал Whoscored опублікував символічну збірну найкращих гравців у європейських чемпіонатах за підсумками туру, що минув.

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Вдала гра Олександра Зінченка та два асисти в матчі проти Челсі дозволили українцеві потрапити до когорти гравців, які отримали найвищий бал у топ-5 чемпіонатах.

До слова, Олександр отримав оцінку 8,73, що є найкращим балом серед захисників. Також у символічну збірну потрапили його Рахім Стерлінг (10 балів) та Серхіо Агуеро (10 балів).

Окрім цього, сьогодні Зінченко потрапив до символічної збірної туру в АПЛ за версією Whoscored.

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Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Челсі
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Англія Головне Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Челсі
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