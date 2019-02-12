Зінченко потрапив у символічну збірну найкращих гравців Європи за підсумками тижня

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до когорти найкращих гравців у Європі за підсумками тижня.

Аналітичний портал Whoscored опублікував символічну збірну найкращих гравців у європейських чемпіонатах за підсумками туру, що минув.

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Вдала гра Олександра Зінченка та два асисти в матчі проти Челсі дозволили українцеві потрапити до когорти гравців, які отримали найвищий бал у топ-5 чемпіонатах.

До слова, Олександр отримав оцінку 8,73, що є найкращим балом серед захисників. Також у символічну збірну потрапили його Рахім Стерлінг (10 балів) та Серхіо Агуеро (10 балів).

Окрім цього, сьогодні Зінченко потрапив до символічної збірної туру в АПЛ за версією Whoscored.

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