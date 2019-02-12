Втратив око та продав медаль чемпіона світу: яким був Гордон Бенкс – унікальний голкіпер в історії англійського футболу

Екс-голкіпер збірної Англії Гордон Бенкс помер на 82-му році життя. Саме він захищав ворота "трьох левів" у пам'ятному фіналі чемпіонату світу-1966.

Сьогодні з Англії прийшла ще одна сумна новина. Багато хто досі переживає трагедію Еміліано Сали, як стало відомо про смерть Гордона Бенкса – одного з найвидатніших воротарів світу за всю історію футболу.

Помер легендарний голкіпер Гордон Бенкс – чемпіон світу-1966 та автор найкращого сейву в історії футболу

Переможець ЧС-1966 (єдиний тріумф Англії на Мундіалях) посів 2 місце в рейтингу воротарів XX століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS). Бенкс поступився лише не менш легендарному Льву Яшину. Сам англієць пізніше заявляв, що Яшин дійсно був кращим за нього.

І хоча він виграв не так багато титулів, а чемпіоном Англії взагалі так і не став жодного разу, Бенкс зумів залишити величезний слід в історії "Короля спорту".

Перші кроки у футболі

Бенкс народився 30 грудня 1937 року в Шеффілді у сім'ї простих робітників. Ще в шкільному віці почав працювати помічником майстра у сталеварному цеху, а в 15 років дебютував на позиції голкіпера у складі Шеффілдського сталеварного заводу. Причому це сталось спонтанно – основний голкіпер команди чомусь не з'явився на гру, а Гордон погодився його замінити.

Перед тим у житті Бенкса сталась перша трагедія – його брат з обмеженими фізичними можливостями став жертвою грабіжників та помер через кілька тижнів від отриманих травм. До слова, сім'я була змушена змінити місце проживання через те, що батько голкіпера відкрив букмекерську контору (це було на той момент незаконним).

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Згодом юний Бенкс розпочав виступи за Роумарш Велфер, який грав у аматорській лізі Йоркшира. Невдало – майбутній голкіпер збірної Англії був відрахований вже після 2-х стартових поєдинків, у яких він пропустив 15 голів.

Перша невдача не знітила молодого голкіпера – невдовзі він підписав свій перший контракт з Честерфілдом (третій англійський дивізіон). Зарплатня Бенкса складала 2 фунти на тиждень. У 1956 році у складі молодіжної команди Честерфілда Бенкс став фіналістом Кубка Англії.

В 1958 році Гордон розпочав службу в армії, яку проходив у Німеччині. Саме в той період Бенкс познайомився з майбутньою дружиною Урсулою, яка згодом народила йому трьох дітей.

Кар'єра в елітному дивізіоні Англії

У травні 1959 року Лестер виклав за 21-річного Бенкса 7 тисяч фунтів, а сам голкіпер отримував вже 15 фунтів на тиждень. Кольори "лисиць" Гордон захищав аж до 1967 року, вже у статусі чемпіона світу перейшовши в Сток Сіті за рекордні на той час 50 тисяч фунтів.

До слова, спадкоємцем Бенкса в Лестері став інший легендарний воротар збірної Англії – Пітер Шилтон. Цікаво, що за іронією долі Шилтон згодом змінював Бенкса і у Сток Сіті, і в збірній Англії. Династія, не інакше.

Серйозних успіхів на клубному рівні Бенкс так і не досяг. Два фінали Кубка Англії та дворазовий переможець Кубка ліги – ось і всі здобутки воротаря у клубній кар'єрі.

Тріумф у збірній Англії

У складі "трьох левів" Бенкс дебютував у 1963 році проти принципового суперника Шотландії. Справжнім "зоряним часом" Бенкса став чемпіонат світу-1966, який завершився тріумфом збірної Англії. Перший гол на тому турнірі Бенкс пропустив лише у півфіналі від Португалії – Ейсебіо реалізував пенальті. Його "суха" серія на Мундіалі склала 441 хвилину. Уругвай, Мексика, Франція та Аргентина так і не зуміли вразити ворота господарів чемпіонату.

У тому славнозвісному фіналі, який запам'ятався рішенням Тофіка Бахрамова зарахувати суперечливе взяття воріт, Бенкс пропустив двічі, але Англія в підсумку здобула перемогу з рахунком 4:2. Не дивно, що саме Гордона визнали найкращим воротарем турніру.

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Через 4 роки Англія не змогла повторити успіх на Мундіалі-1970. Проте сам Бенкс увійшов в історію футболу – в матчі проти Бразилії голкіпер здійснив диво-сейв після удару Пеле. М'яч, здавалось, неодмінно влетить у ворота, аж тут Гордон в неймовірному стрибку перевів його на кутовий. Цей сейв згодом визнали найкращим у XX столітті.

Між цими чемпіонатами світу було ще третє місце на Євро-1968. У півфіналі Англія на останніх хвилинах пропустила єдиний гол від Югославії, а в матчі за 3 місце британці здолали команду СРСР – 2:0.

Всього ж у складі збірної Англії Бенкс провів 73 поєдинки. Останній – у 1972 році.

Втратив око в ДТП

22 жовтня 1972 року в житті Бенкса трапилась неприємна подія. Керуючи автомобілем Ford, голкіпер потрапив у ДТП поблизу власного будинку. Гордон був прооперований та втратив зір на праве око, у яке потрапив шматок лобового скла. Всього ж йому наклали більше 100 швів.

Після цього інциденту Бенкс отримав нове прізвисько. Раніше його називали "Фернандель" за схожість із французьким актором. Тепер же Бенкс став "Адміралом Гораціо Нельсоном", який свого часу також залишився без ока.

Завершення кар'єри та післяфутбольне життя

Попри те, що Бенкс бачив лише на одне око, він не одразу завершив активну кар'єру футболіста.

Гордон повісив бутси на цвях лише у 1978 році, після чого повернувся до Англії із США, де виступав за один з місцевих клубів. Також встиг пограти у ПАР та Ірландії.

Як зазначав сам гравець, йому не сподобалось життя у Сполучених Штатах. Після повернення на Туманний Альбіон Бенкс близько року працював менеджером в Порт Вейл та Телфорд Юнайтед, а пізніше – тренером воротарів у Сток Сіті та виконував обов'язки президента клубу.

Пробував займатись бізнесом, проте невдало. Дійшло до того, що у 2001 році він продав свою медаль переможця ЧС-1966 за 125 тисяч фунтів. Кепка, яку Бенкс отримав за фінаьний матч того Мундіалю (подібні кепки вручають в Англії за кожен матч у складі національної команди) теж була продана – за 27 тисяч фунтів.

Попри світове визнання, Бенкс був дуже скромною людиною – це відзначали практично всі, в тому числі сам "Король футболу" Пеле, який включив Гордона до свого списку із 125-ти найкращих футболістів світу.

Бенкс помер спокійно – уві сні в ніч на 12 лютого 2019 року. З грудня 2015-го Бенкс боровся з раком нирок.

Життя стало рідкісним явищем, адже більшість людей не живуть, а існують. Ви – жили. Спіть спокійно, містере Бенкс.