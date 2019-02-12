Помер легендарний голкіпер Гордон Бенкс – чемпіон світу-1966 та автор найкращого сейву в історії футболу

В Англії у віці 81 року не стало легендарного голкіпера збірної Англії Гордона Бенкса, який вигравав чемпіонат світу-1966 та здійснив найкращий сейв в історії футболу.

Сток Сіті на своєму офіційному сайті повідомив, що легенда англійського футболу Гордон Бенкс пішов з життя у віці 81 року.

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Колишній голкіпер 6 разів визнавався найкращим гравцем року на своїй позиції. Він був основним воротарем збірної Англії на тріумфальному домашньому чемпіонаті світу-1966 року, а за 4 роки на Мундіалі в Мексиці здійснив найкращий сейв в історії футболу, в неймовірному стрибку відбивши удар Пеле.

Протягом кар'єри виступав за Честерфілд, Лестер та Сток Сіті.