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Помер легендарний голкіпер Гордон Бенкс – чемпіон світу-1966 та автор найкращого сейву в історії футболу

12 лютого 12:19 8732 Читать на русском
Помер легендарний голкіпер Гордон Бенкс – чемпіон світу-1966 та автор найкращого сейву в історії футболу
Гордон Бенкс / BBC Sport

В Англії у віці 81 року не стало легендарного голкіпера збірної Англії Гордона Бенкса, який вигравав чемпіонат світу-1966 та здійснив найкращий сейв в історії футболу.

Сток Сіті на своєму офіційному сайті повідомив, що легенда англійського футболу Гордон Бенкс пішов з життя у віці 81 року.

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Колишній голкіпер 6 разів визнавався найкращим гравцем року на своїй позиції. Він був основним воротарем збірної Англії на тріумфальному домашньому чемпіонаті світу-1966 року, а за 4 роки на Мундіалі в Мексиці здійснив найкращий сейв в історії футболу, в неймовірному стрибку відбивши удар Пеле.

Протягом кар'єри виступав за Честерфілд, Лестер та Сток Сіті.

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Головне Відеоновини Світ Смерті футболістів Англія Англія Лестер Сіті Лестер Сіті Гордон Бенкс Сток Сіті Сток Сіті Честерфілд Честерфілд
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