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Зозуля допоміг Альбасете встановити історичне досягнення – Іньєста і 97% фанатів оцінили

12 лютого 22:13 11288 Читать на русском
Зозуля допоміг Альбасете встановити історичне досягнення – Іньєста і 97% фанатів оцінили
Альбасете та Зозуля святкують історичну мить

Роман Зозуля разом з партнерами увійшов до історії лідера Сегунди. Альбасете, який ще ніколи не був таким успішним у 2-му іспанському дивізіоні, встановив чергове досягнення.

Альбасете із Зозулею виграв 2-й матч поспіль (3-й, якщо рахувати технічну перемогу над Реусом, якого зняли з розіграшу), відстоявши своє лідерство у запеклій боротьбі з Гранадою, Малагою Селезньова і Бланко Лещука, Осасуною та Депортіво. Усі 4 клуби, які переслідують "механічний сир", зовсім нещодавно грали у Прімері та були там звичними учасниками. А ось Альбасете за останні 20 років лише двічі виступав у Ла Лізі. Цікаво, що навіть у Сегунді команда Зозулі вперше в історії очолює таблицю у 2-х турах поспіль. Загалом Альбасете проводить свій 22-й сезон у другому за класом дивізіоні Іспанії. За весь цей час клуб українця лише 8 турів йшов на першому місці. Востаннє подібне траплялось 20 квітня 2003-го року.

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Лідерство Альбасете відзначив у своєму Інстаграмі навіть Андрес Іньєста, який починав свій футбольний шлях у цьому клубі, хоча значно більше відомий за виступами в Барселоні. Колись легендарний хавбек врятував рідний клуб від дискваліфікації у 4-й дивізіон, сплативши немаленький борг (майже півмільйона євро). Зараз і з Японії продовжує уважно стежити за успіхами скромної команди.

Роман Зозуля, Альбасете, Андрес Іньєста, Сегунда

Зозуля розповів про своє майбутнє в Альбасете та відмовився коментувати суддівські змови

Крім цього, раніше команда Луїса Раміса видала найкраще у своїй історії перше коло в Сегунді (показник останнього сезону, коли виборювали путівку до Прімери, покращено на 6 очок). Сам наставник Альбасете показав рекордний старт серед тренерів, які очолювали клуб. А ще порівняно з попереднім сезоном команда набрала на 16 очок більше за аналогічний зіграний період. Це абсолютно найкращий прогрес зі всіх клубів. Найближче до цього результату підібрались Осасуна та Алькоркон, які "виросли" на 8 балів.

Місцеве видання 5maseldescuento провело опитування серед фанатів лідера Сегунди щодо майбутнього Романа Зозулі. Відразу 97% вболівальників Альбасете виступили за те, щоб з українцем продовжили контракт, термін якого спливає влітку 2019-го. Не дивно, адже команда може похвалитись найкращою атакою сезону в Сегунді, а екс-форварда Динамо і Дніпра в Іспанії називають одним зі стовпів успіху.

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Теги
Іспанія Рекорди Головне Збірна України Сегунда Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля
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