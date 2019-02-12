Фонсека: Завдяки Соломону у Шахтаря буде альтернатива Тайсону і Марлосу

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека пояснив, чим зацікавив клуб новачок команди Манор Соломон.

"Манор прийшов у нашу команду, тому що володіє певними характеристиками, які добре інтегруються у наш стиль гри.

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Ми можемо використовувати його на обох флангах. Ми можемо ставити Тайсона на позицію атакувального півзахисника, а Манор може грати вінгера. Тому у нас будуть певні альтернативи цим гравцям. Адже їм також потрібен відпочинок, важливо проводити деяку ротацію.

Адже їм також потрібен відпочинок, важливо проводити деяку ротацію. І ми вже зараз бачимо, що це молодий гравець, з чудовими якостями, і він без сумніву буде дуже важливим для нашого Шахтаря", – сказав він під час презентації "зимових" новачків команди.

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