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Фонсека: Завдяки Соломону у Шахтаря буде альтернатива Тайсону і Марлосу

12 лютого 18:25 1261 Читать на русском
Фонсека: Завдяки Соломону у Шахтаря буде альтернатива Тайсону і Марлосу
Манор Соломон / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека пояснив, чим зацікавив клуб новачок команди Манор Соломон.

"Манор прийшов у нашу команду, тому що володіє певними характеристиками, які добре інтегруються у наш стиль гри.

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Ми можемо використовувати його на обох флангах. Ми можемо ставити Тайсона на позицію атакувального півзахисника, а Манор може грати вінгера. Тому у нас будуть певні альтернативи цим гравцям. Адже їм також потрібен відпочинок, важливо проводити деяку ротацію.

Адже їм також потрібен відпочинок, важливо проводити деяку ротацію. І ми вже зараз бачимо, що це молодий гравець, з чудовими якостями, і він без сумніву буде дуже важливим для нашого Шахтаря", – сказав він під час презентації "зимових" новачків команди.

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Джерело: Футбол 24
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Шахтар Шахтар Марлос Марлос Трансфери Шахтаря Манор Соломон Манор Соломон Тайсон Тайсон
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