Бондаренко: Не міг повірити у перехід в Шахтар

Новачок Шахтаря Валерій Бондаренко сподівається пошвидше відновитися від травми та допомагати своїй новій команді.

"Мій стан? Думаю, що ще тиждень, і якщо все буде добре, то буду у загальній групі. І доводитиму, що не просто так потрапив у Шахтар.

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Спочатку я взагалі не міг повірити у свій перехід. Навіть коли приїхав до готелю команди. Поки не вийшов на тренування, не міг в це повірити, якщо чесно. Це великий крок у моєму житті.

Вимоги Фонсеки? Перше, що вразило – це вимога підтискати. В Олександрії у нас були інші вимоги. Щодо решти вимог, то мені ще потрібно більше побути в команді.

Я схожий на Івана Ордеця? Мені такого ще ніхто не казав, але сьогодні зранку під час пробіжки один з тренерів сплутав його зі мною, тому це був поки перший раз", – розповів Бондаренко на презентації новачків Шахтаря.

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