toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЕМ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО

Таргамадзе, Танковський, Парцванія та Підківка тренуються з Арсеналом-Київ

12 лютого 23:45 534 Читать на русском
Таргамадзе, Танковський, Парцванія та Підківка тренуються з Арсеналом-Київ
Роман Підківка / Фото: ФК Карпати

Столичний клуб можуть підсилити відразу декілька відомих українських гравців.

Низка потенційних новачків приєдналося до київського Арсенала на зборах в Туреччині.

Арсенал-Київ може підписати Таргамадзе

Зокрема, мова про екс-захисника Динамо Темура Парцванію, екс-гравця Карпат Романа Підківку, колишнього хавбека Шахтаря Давіда Таргамадзе та півзахисника В’ячеслава Танковського, контракт якого належить Шахтарю, повідомляє Footboom.

Попереднім клубом Парцванії була Кішварда, де він грав разом з Мілевським, Таргамадзе виступав за Сабуртало, у складі якого став чемпіоном Грузії, Підківка нещодавно розірвав контракт з Карпатами, а Танковський після першого збору у складі "гірників" невдовзі опинився в Арсеналі-Київ.

"Ми розтрощили Динамо – 5:0". Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу, – ним марили Арсенал та Рома

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Арсенал-Київ Арсенал-Київ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
30
хв
Олімпіакос
19:55
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук