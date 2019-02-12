Таргамадзе, Танковський, Парцванія та Підківка тренуються з Арсеналом-Київ

Столичний клуб можуть підсилити відразу декілька відомих українських гравців.

Низка потенційних новачків приєдналося до київського Арсенала на зборах в Туреччині.

Арсенал-Київ може підписати Таргамадзе

Зокрема, мова про екс-захисника Динамо Темура Парцванію, екс-гравця Карпат Романа Підківку, колишнього хавбека Шахтаря Давіда Таргамадзе та півзахисника В’ячеслава Танковського, контракт якого належить Шахтарю, повідомляє Footboom.

Попереднім клубом Парцванії була Кішварда, де він грав разом з Мілевським, Таргамадзе виступав за Сабуртало, у складі якого став чемпіоном Грузії, Підківка нещодавно розірвав контракт з Карпатами, а Танковський після першого збору у складі "гірників" невдовзі опинився в Арсеналі-Київ.

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