Рома переграла Порту в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Італійська Рома здобула непросту домашню перемогу над Порту в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі

Рома – Порту – 2:1

Голи: Дзаньйоло, 70, 77 – Адріан, 79

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Зі старту поєдинку обидві команди продемонстрували, що в матчі буде багато боротьби в центрі поля. Та перший момент виник доволі швидко – вже на 5-й хвилині Браїмі кинувся замикати подачу на дальній стійці, але його випередив оборонець. У відповідь римляни поступово заволоділи ініціативою. Порту натомість намагався відповідати швидкими контратаками.

Проте, впродовж тривалого часу моментів біля воріт взагалі не було. Лише на 27-й хвилині Пеллегріні наважився на дальній удар, але м'яч став легкою здобиччю Касільяса. Відповідати від гостей взявся Фернандо, але його удар низом у ближній кут спокійно впіймав Міранте.

Героєм наступного відрізку першого тайму став Едін Джеко. Спочатку форвард Роми неточно пробив головою після подачі кутового, а на 36-й хвилині боснієць класно обіграв оборонця і пробив у ближній кут – Касільяс був безсильний, але "драконів" врятувала стійка! Кінцівка ж першої половини гри вийшла нервовою, а команди "відзначилися" хіба великою кількістю дрібних фолів.

Зате старт другого тайму пройшов під повним контролем Роми. Уже на 48-й хвилині Касільяс ледь не привіз гол у власні ворота, невдало зігравши кулаками. Та вже за дві хвилини іспанський ветеран зумів відбити удар впритул когось із "вовків". А дальній удар Ель-Шаараві пройшов значно вище воріт.

Свій момент виник і в Порту. Данілу з кута воротарського майданчика пробив головою після навісу Теллеса, але м'яч розминувся з воротами. У відповідь Рома збільшила тиск і це, зрештою, дало свої плоди. І якщо з ударом Пеллегріні з лінії штрафного Касільяс з великими потугами впорався, то з Дзаньйоло – ні.

Юний вінгер на 70-й хвилині отримав пас від Джеко й метрів із 12-ти пробив низом у дальній кут – 1:0. А ще через 7 хвилин Дзаньйоло опинився у потрібно місці в потрібний час і спокійно добив у порожні ворота м'яч, який відбився від стійки після удару все того ж Джеко – 2:0!

Така перевага після першого матчу на стадії плей-офф міг стати вагомою заявкою на вихід до наступної стадії, але майже відразу "вовки" пропустили. Оборонці римлян не розібралися з передачею з половини поля Порту, Андре Перейра не зміг акцентовано пробити, але м'яч відскочив до Адріана Лопеса, який буквально розстріляв Міранте.

Відчувши смак голів, Порту відразу ж міг і зрівняти рахунок. Це Ектор Еррера завдав гарматного удару здалеку, але в цьому епізоді чудову реакцію продемонстрував Міранте.

В останні хвилини поєдинку на полі знову було багато боротьби, а реальних нагод забити фактично ні Рома, ні Порту більше не створили. Отже, 2:1 на користь Роми, й доля путівки до чвертьфіналу визначиться на Драгау.