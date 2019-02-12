Фенербахче мінімально переміг Зеніт Ракицького

Фенербахче вдома переграв Зеніт у першому матчі плей-офф Ліги Європи, екс-гірник відзначився жовтою карткою.

Ліга Європи, 1/16 фіналу, перші матчі

Фенербахче – Зеніт – 1:0

Гол: Слімані, 21

Нереалізований пенальті: Мак, 43

До цього матчу прикута повищена увага, адже за росіян дебютував Ракицький після скандального переходу цієї зими. І вже на 5 хвилині Ярослав відзначився у протоколі матчу, отримавши жовту картку. Турки розпочали матч дуже активно, захопивши м'яч під контроль і штурмуючи ворота Луньова. Цей шквал атак завершився логічно – забитим голом. Після чергового кутового м'яч відскочив до Слімані, який без проблем вразив ворота росіян. Зеніт після цього вирівняв гру і міг зрівняти рахунок, однак Мак не зумів реалізувати пенальті.

В другому таймі Фенербахче продовжив атакувати і мав три вбивчі моменти, проте Луньов показав себе з найкращого боку. В Зеніта ж небезпечна нагода була у Ракицького, який трохи не влучив після подачі з кутового. В підсумку Фенербахче святкував домашню перемогу, але все вирішиться у матчі-відповіді, який відбудеться 21 лютого.