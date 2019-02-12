Соломон: Обрав 19-й номер у Шахтарі через Мессі

Ізраїльський новачок Шахтаря Манор Соломон під час презентації в якості новачка Шахтаря підтвердив, що ним цікавився Манчестер Сіті, та розповів, що його кумирами є Ліонель Мессі та Барселона.

"Дійсно, Манчестер Сіті цікавився мною минулого року. Я навіть зустрічався з ними в Манчестері, з адміністрацією клубу. В будь-якому випадку це не спрацювало, і я радий бути тут, в Шахтарі.

Моя посвята в команді? Я не знаю, чи було це чимось особливим. Дійсно, я перший гравець з Ізраїлю в Шахтарі. Я дуже радий, що це сталося. Я думаю, що зараз багато людей в Ізраїлі будуть цікавитися Шахтарем та слідкувати за цією командою.

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19-й номер? Це не пов'язано з моїм віком. Два роки тому, коли я почав грати у професіональній команді, я обрав цей номер через Мессі. Адже коли він був молодим, це був його перший номер. Я завжди слідкую за Лігою чемпіонів і моя улюблена команда – Барселона.

Моє ім'я? Воно щось означає на івриті. Я точно не пам'ятаю, але це, здається, якась частина корабля, якась деталь. Мої батьки придумали таке ім'я для мене.

Чи я чув щось про український футбол? Я чув про Шахтар та київське Динамо. Я дивився матчі Шахтаря в Лізі Європи та Лізі чемпіонів. Також у збірних Ізраїлю U-17 та U-19 я грав проти України. Я вже приїжджав до Києва, був тут у червні. Тому це місто я знаю, і цю країну вже бачив. Я вже готовий грати в команді. Зрозуміло, що я тільки перейшов до неї і, можливо, потрібен деякий час, щоб адаптуватися до хлопців, до гри, до всього.

Я думаю, що багато з тактики я вже вивчив, і стиль гри своїх партнерів по команді. Вони постійно допомагають мені. Я дуже щасливий, що маю нагоду в 19 років дебютувати в Лізі Європи. Можливо, наразі це буде найвизначніший матч у моїй кар'єрі. Моя мотивація та кожного з гравців команди зашкалює. Мій дебют за національну збірну також був дуже важливим для мене", – сказав Манор під час презентації новачків "гірників".

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