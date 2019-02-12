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Кулач офіційно став гравцем Олександрії

12 лютого 19:13 5147 Читать на русском
Кулач офіційно став гравцем Олександрії
Владислав Кулач / ФК Ворскла

Форвард збірної України Владислав Кулач продовжить кар'єру в Олександрії.

Олександрія на офіційному сайті оголосила, що нападник Владислав Кулач приєднався до олександрійського клубу. Про деталі та термін угоди не повідомляється.

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За інформацією Footboom, Олександрія орендувала українця на півроку. Окрім цього, зазначається, що після роздумів гравець відмовився від переходу в російський Єнісей, який хотів придбати Кулача.

Першу частину поточного сезону Владислав Кулач виступав за Ворсклу. У складі полтавців він провів 19 матчів, у яких забив 6 м'ячів і зробив 1 асист.

Владислав вже приєднався до табору команди у турецькому Белеку, де базується Олександрія на завершальному зборі.

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Теги
Головне Трансфери Трансфери чемпіонату України Олександрія Олександрія Владислав Кулач Владислав Кулач Ворскла Ворскла Єнісей Єнісей
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