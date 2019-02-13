Главные новости футбола 12 февраля: ПСЖ переиграл Манчестер Юнайтед, Рома одолела Порту, Шахтер представил новичков

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 февраля.

Лига чемпионов

Состоялись первые матчи 1/8 финала турнира: ПСЖ спокойно бил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд и нанес первое поражение Уле Гуннару Сульшеру во главе манкунианцев – видео голов и обзор поединка. В другом матче Рома переиграла Порту дома.

Английский Ливерпуль имеет колоссальные проблемы в защите перед встречей с Баварией. А защитник Атлетико Лукас Эрнандес из-за травмы не сыграет с Ювентусом.

Украина

Донецкий Шахтер официально представил Валерия Бондаренко и Манора Соломона. В частности, Соломон рассказал, что выбрал 19-й номер из-за Месси. А Бондаренко признался, что не мог поверить в переход в Шахтер.

Паулу Фонсека верит, что Соломон будет альтернативой Тайсону и Марлосу. Тем временем Никита Шевченко официально стал игроком Зари.

Нападающий Владислав Кулач перешел в Александрию на правах аренды. Зато Таргамадзе, Танковский, Парцвания и Пидкивка тренируются с Арсеналом-Киев.

Другие топ-события

Турецкий Фенербахче минимально победил Зенит Ярослава Ракицкого – видео гола и обзор матча Лиги Европы.

Роман Зозуля помог Альбасете установить историческое достижение – Иньеста и 97% фанатов оценили. Зато Александр Зинченко попал в символическую сборную лучших игроков Европы по итогам недели.

На 82-м году жизни умер легендарный голкипер Гордон Бэнкс – чемпион мира-1966. Он потерял глаз и продал медаль чемпиона мира: каким был Гордон Бэнкс – уникальный голкипер в истории английского футбола.