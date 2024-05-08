Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про вирішальний матч Реала й Баварії за право зіграти у фіналі Ліги чемпіонів. Перша зустріч пройшла у Мюнхені й завершилась бойовою нічиєю (2:2). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

Томас Тухель після поєдинку на Альянц Арені декілька днів вихвалявся, як зумів переграти Карло Анчелотті в тактичній битві. Його команда дійсно заслуговувала на перемогу – стартові плани "рекордмайстера" у кожному з таймів призводили до кризи в грі "бланкос", що вилилось у купу моментів. На цьому тлі два голи з чотирьох нагод Мадрида здаються відскоком, однак це не зовсім так.

Реал продемонстрував блискуче вміння адаптовуватись по ходу гри. У перші 15 хвилин Баварія шматувала іспанців завдяки вмілим відкриванням Сане на стику зон Чуамені, Васкеса та Рюдігера – "вершкові" не знали, хто з ним має грати. Крім того, працювали опускання Кейна й висока лінія оборони, яка дозволяла затискати Мадрид на його половині.

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Карло швидко парирував: із Сане завжди почав грати Васкес, який передавав його Чуамені – і більше ми не чули про Лероя на лівому фланзі. Зламавши цей інструмент атаки, мадридці заспокоїли гру й почали карати Мюнхен за пасивність у пресингу. Дана особливість болісно вдарила по центрбеках Баварії, яким треба було високо підійматись для накриття на прийомі. Одне з таких висувань стало фатальним завдяки геніальним діям Вінісіуса (грамотно відкрився й створив собі простір) та Крооса (вивів віч-на-віч суперпасом).

У другому таймі Томас Тухель поміняв вінгерів місцями й змусив їх грати в ширину (раніше її створювали фулбеки), а також випустив Геррейру в опорну зону – при володіннях він підіймався вище й давав додаткову варіативність у атаці. Крім того, в напівфлангах став відкриватись хитрий Мюллер, який шикарно використовує простір. Реал знову опинився на краю прірви, пропустивши два голи й декілька серйозних атак.

Втім, і тут мадридці адаптувались. Карло Анчелотті наситив центр, перебудувавшись на 4-5-1 і випустивши Камавінгу. Чуамені сів у захист замість Начо, Кроос відповідав за центр і страхував Вальверде з Едуардо – вони нейтралізували загрозу з напівфлангів, які не встигав покривати Тоні. Заспокоївши гру, Карло перевів Вінісіуса в явну флангову позицію (там проти нього оборонявся пасивний Сане) й додав до атаки свіжих Модріча й Браїма. Зрештою, це вилилось у пенальті.

Таким чином, говорити про випадковість нічиєї на Альянц Арені несправедливо. Стартовий план Томаса Тухеля був хорошим, але мав забагато ризиків. А чи зможе Баварія покращити свою гру на Сантьяго Бернабеу? Ось тут вже виникають сумніви.

Після першої зустрічі склалося враження, що Томас Тухель витиснув максимум зі свого проекту. "Рекордмайстери" в цьому сезоні ЛЧ ще не мали настільки потужних матчів – за винятком домашки з Лаціо (а от виїзд завершився поразкою). Єдиним напрямом, у якому німці могли б додати, є пресинг – але тут є декілька але.

По-перше, Баварія по ходу сезону демонструє систематичну пасивність або відсутність пресингу. Зокрема, так було з Арсеналом, де команда одразу ж відкочувалась у середній-низький блок. По-друге, Реал демонструє фантастичну стійкість під інтенсивним тиском – це природній дар даного колективу, заснований на топовій зіграності та універсалізації складу.

Для Вальверде, наприклад, не є проблемою прикрити напівфланг, опуститись в п'ятірку захисників і заповнити розрив між крайнім і центральним, щоб потім обігратись в опорній при контратаці й завершити її фланговим ривком – і це все секунд за 25. Баварії у цьому плані складніше. Томас Тухель не просто так ставив Сане ліворуч, адже при використанні на улюбленому правому фланзі забагато свободи отримує Вінісіус.

Найкраще перевірити Мадрид на предмет стійкості вдалося РБ Лейпцигу та Манчестер Сіті. Реал цю перевірку пройшов в обох зустрічах. Частково допомогла оборона через володіння. Частково виручив Лунін. Працювали адаптації. Працювало використання двожильності Беллінгема – на Етіхаді, наприклад, англієць виконав аж 146 дій з тиском на суперника. Словом, Реал вміє захищатись по-всякому.

Ще однією проблемою є гейм-менеджмент Томаса Тухеля. Так, він підготував два класних стартових плани на Реал – але він вгадує не завжди. Тенденцією були саме провальні тактики під топ-матчі (як з Байєром, Борусією Д, Айнтрахтом, Лаціо, Арсеналом на виїзді). При цьому не можна сказати, що Баварія якось відповідала на адаптації Реала по ходу зустрічі на Альянц Арені.

Мадрид ще у Манчестері довів, що не дасть возити себе в одному малюнку довго. Баварія – запросто. "Рекордмайстер" у поточному сезоні в принципі дуже вразливий, зазнавши 7 поразок у Бундеслізі. Та і в ЛЧ можна пригадати муки з Галатасараєм чи Копенгагеном.

Також варто відзначити тенденцію до великої кількості пропущених голів у важливих іграх – 2 від Дортмунда, Лондона та Мадриду, 3 від Штутгарта на днях, 5 від Франкфурта. І це тільки за останній місяць. Чесно кажучи, мюнхенці мали пропускати значно більше, хоча і так маємо 60 пропущених у всіх турнірах.

Проблема має комплексний характер. Тут і пресинг винний, і невиразна робота Горецки між лініями без м'яча, і повільність центрбеків даються взнаки. Будь-яка швидка атака може стати фатальною для Баварії. З таким бекграундом їхати на Сантьяго Бернабеу лячно.

Реал в принципі забув, що це слово таке – поразка. Востаннє це трапилось ще в січні у рамках фіналу Суперкубка. З того часу безпрограшна серія "королівського клубу" досягла 20 матчів у всіх турнірах. Конкретно ж в ЛЧ підопічні Карло Анчелотті не програли жоден з 11 поєдинків поточного сезону, хоча у деяких із них доводилось грати без профільних центрбеків.

Звісно ж, у Реалі очікують на фінал ЛЧ, але фанам "вершкових" все ж треба заспокоїтись. Мадрид крутий, але перший матч проти Баварії міг завершитись значно гірше. Як і поєдинок проти Сіті в Англії. Адаптації, тактика, стійкість, вміння карати, магія ЛЧ – це все, звісно ж, добре, але стабільно забивати по два голи з трьох моментів у вкрай важких матчах неможливо без фарту. Фортуна ж буває мінливою.

Кадрова ситуація

У Реала в кадровому плані є тільки позитив. Карвахаль повернувся після дискваліфікації – перша зустріч довела, що без Дані поки що не обійтись. Крім того, повністю відновився й вже встиг зіграти Куртуа, хоча Карло Анчелотті пообіцяв місце у старті Луніну. Із травмованих залишається тільки Алаба.

А от у Мюннхена є проблеми. Точно не зіграє Геррейру, який ушкодив гомілкостоп і пересувається на милицях. У лазареті залишається Коман. Загалом, Томас Тухель після матчу зі Штутгартом скаржився на обмеження, які мають його футболісти через травми – деякі з них могли зіграти від 30 до 60 хвилин, не більше.

Тим не менш, в заявку повернувся Де Лігт, причому тренер анонсував його появу в старті у парі з Даєром. Крім того, у загальній групі тренувався Мусіала, який пропускав поєдинок у чемпіонаті.

Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – Баварія

Реал Мадрид: Лунін – Карвахаль, Рюдігер, Чуамені, Менді – Вальверде, Камавінга, Кроос – Беллінгем – Родріго, Вінісіус

Баварія: Нойєр – Кімміх, Де Лігт, Дайєр, Девіс – Горецка, Лаймер – Сане, Мусіала, Гнабрі – Кейн

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Коли мова йде про матч ранку Реал – Баварія у півфіналі ЛЧ, то зазвичай прогнози робити важко. У битві важковаговиків все може вирішитись одним ударом. Тим не менш, навіть у таких протистоянні завжди є фаворит.

Сьогодні у цій ролі явно виступає Мадрид. І по сезону загалом, і навіть по першому матчу "королівський клуб" показав себе більш зрілим колективом з меншою кількістю вразливостей. У команди можуть виникати тактичні проблеми, але вона швидко їх вирішує – а от щодо різноманітності гри Баварії виникають запитання.

У мюнхенців дуже багато поставлено на флангову гру, однак "вершкові" у Мюнхені знайшли рецепт протидії. Теоретично, Баварія може додати в пресингу, почавши тиск в штрафному, але досі німці не були ефективними у цьому плані.

Команда може додати і на флангах, високо підіймаючи крайніх захисників – але це вже проходили у першому таймі. Грати так з повільними центрбеками занадто ризиковано. При цьому Томас Тухель втратив Геррейру, а Горецка в контролі простору між лініями та контролю перехідних фаз є вразливим.

Плюс, Реал легко може парирувати опусканням в п'ятірку. Наприклад, у схему 5-4-1 чи 5-3-2, що вже проходили з Манчестер Сіті. Важко навіть уявити, чим відповість Баварія на таку оборону – Томас Тухель і так використав дві основні своїх моделі гри в атаці. Карло Анчелотті, своєю чергою, ще навіть не почав атакувати по-дорослому, використавши виїзну зустріч для розвідки. Вимушеної, але все ж.

У сьогоднішній зустрічі дуже важливо не пропустити першим. Реал у виконанні цього завдання виглядає фаворитом. Баварія забагато пропускає навіть від середняків Бундесліги, тож і сьогодні пропустить. Оборонний сценарій не влаштовує Мюнхен, а значить доведеться відкриватись – а тільки цього Мадрид і чекає. Саме тому ми не віримо у прохід німців. Де Классікера у фіналі не буде.