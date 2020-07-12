Шахтар шокував Десну за 120 секунд – ляп Пятова зберігає шанси сіверян на Лігу чемпіонів

Чернігівська Десна зіграла перший тайм у матчі 30-го туру Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря. Проміжний звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Господарі зі стартовим свистком вирішили продемонструвати свої наміри на центральний матч туру. Кузик у першій атаці Десни заробив кутовий, а після виносу обороною донеччан він же небезпечно прострілив, проте безрезультатно. Шахтар на цей вияв активності відреагував спокійно – "гірники" взялися катати м'яч у центрі поля без натяку на загострення.

Десна – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

На 7-й хвилині нагадав про себе форвард чернігівців Філіппов, пробив в один дотик після пасу з лівого флангу – неточно. Хлопці Каштру провели свою цікаву атаку, але в її ході двічі кострубато пробили. Від контролю за ініціативою у виконанні Шахтаря матч трохи відійшов до 15-й хвилини – Десна вирівняла гру й більшість епізодів відбувалися у центральному колі.

Фернандо на вістрі атак "гірників" узагалі не зустрічався із м'ячем, тому в якийсь момент подумалося, що українець Сікан на його місці виглядав би не гірше. Та майже відразу бразилець після скидки головою Тете втік від опонента в центрі поля, хитнув Огірю на підступах до штрафного й пробив – на щастя чернігівців, удар вийшов слабким і розминувся зі стійкою.

Побачивши, що подолати насичений центр Десни доволі важко, донеччани резонно змістили акцент атак на фланги. Свої плоди таке рішення принесло майже відразу. На 25-й хвилині "гірники" створили гол фактично з нічого: оборона сіверян винесла м'яч після подачі з кутового, але його на фланзі підхопив Манор Соломон і з кута штрафного несподівано для Паста пробив у ближній верхній кут – 0:1!

Розчарування Десни було таким сильним, що тут же Чернігів пропустив вдруге. Соломон обікрав Імерекова на підході до карної зони й розрізним пасом вивів на ударну позицію Тете – бразилець був точним. Після двох пропущених голів за 120 секунд сіверяни пішла вперед великими силами. Зрештою, це дало результат на 29-й хвилині, коли Андрій Гітченко головою пробив після кутового Кузика, а Пятов невдало відбив м'яч угору й той опустився під дальню стійку.

Зрозумівши, що з експериментальним складом Шахтаря можна грати, Десна на кілька хвилин затиснула "гірників" біля власних воріт, а донеччани в певні моменти навіть губилися. Активний пресинг чернігівців дозволив створити дві хороші нагоди. Та спочатку Філіппов замість удару метрів із 8-ми вирішив асистувати Кузику (вінгер не чекав), а коли другий пробив після зміщення з флангу, то вже Пятов реабілітувався за помилку. Шахтар мав свої моменти, але Соломону, Вітао та Тете забракло влучності.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають