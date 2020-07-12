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РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ДЕСНА - ШАХТАР

Шахтар шокував Десну за 120 секунд – ляп Пятова зберігає шанси сіверян на Лігу чемпіонів

20:40 - Читать на русском
Шахтар шокував Десну за 120 секунд – ляп Пятова зберігає шанси сіверян на Лігу чемпіонів
Десна – Шахтар: проміжний звіт матчу УПЛ

Чернігівська Десна зіграла перший тайм у матчі 30-го туру Прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря. Проміжний звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

29’ Андрій Гітченко
62’ Олександр Філіппов
 
Манор Соломон 25’
Тете 26’
Де Андраде Барберан Майкон 60’
Алан Патрік 69’
25’ Манор Соломон
26’ Тете
29’ Андрій Гітченко
60’ Де Андраде Барберан Майкон
62’ Олександр Філіппов
69’ Алан Патрік

Господарі зі стартовим свистком вирішили продемонструвати свої наміри на центральний матч туру. Кузик у першій атаці Десни заробив кутовий, а після виносу обороною донеччан він же небезпечно прострілив, проте безрезультатно. Шахтар на цей вияв активності відреагував спокійно – "гірники" взялися катати м'яч у центрі поля без натяку на загострення.

Десна – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

На 7-й хвилині нагадав про себе форвард чернігівців Філіппов, пробив в один дотик після пасу з лівого флангу – неточно. Хлопці Каштру провели свою цікаву атаку, але в її ході двічі кострубато пробили. Від контролю за ініціативою у виконанні Шахтаря матч трохи відійшов до 15-й хвилини – Десна вирівняла гру й більшість епізодів відбувалися у центральному колі.

Фернандо на вістрі атак "гірників" узагалі не зустрічався із м'ячем, тому в якийсь момент подумалося, що українець Сікан на його місці виглядав би не гірше. Та майже відразу бразилець після скидки головою Тете втік від опонента в центрі поля, хитнув Огірю на підступах до штрафного й пробив – на щастя чернігівців, удар вийшов слабким і розминувся зі стійкою.

Побачивши, що подолати насичений центр Десни доволі важко, донеччани резонно змістили акцент атак на фланги. Свої плоди таке рішення принесло майже відразу. На 25-й хвилині "гірники" створили гол фактично з нічого: оборона сіверян винесла м'яч після подачі з кутового, але його на фланзі підхопив Манор Соломон і з кута штрафного несподівано для Паста пробив у ближній верхній кут – 0:1!

Розчарування Десни було таким сильним, що тут же Чернігів пропустив вдруге. Соломон обікрав Імерекова на підході до карної зони й розрізним пасом вивів на ударну позицію Тете – бразилець був точним. Після двох пропущених голів за 120 секунд сіверяни пішла вперед великими силами. Зрештою, це дало результат на 29-й хвилині, коли Андрій Гітченко головою пробив після кутового Кузика, а Пятов невдало відбив м'яч угору й той опустився під дальню стійку.

Зрозумівши, що з експериментальним складом Шахтаря можна грати, Десна на кілька хвилин затиснула "гірників" біля власних воріт, а донеччани в певні моменти навіть губилися. Активний пресинг чернігівців дозволив створити дві хороші нагоди. Та спочатку Філіппов замість удару метрів із 8-ми вирішив асистувати Кузику (вінгер не чекав), а коли другий пробив після зміщення з флангу, то вже Пятов реабілітувався за помилку. Шахтар мав свої моменти, але Соломону, Вітао та Тете забракло влучності.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають

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