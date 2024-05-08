"Перш за все, головне почуття – це сум. Ми не можемо сказати інакше. Ми не поступалися у двох раундах. Футбол – цікава гра, іноді несправедлива. Ми не змогли забити, хоча мали 31 удар по воротах. Але ви виграєте ігри, забиваючи голи, а не влучаючи у каркас воріт.

ПСЖ – Борусія Д – 0:1 – відео гола та огляд півфіналу Ліги чемпіонів

Чесно кажучи, я думаю, що ми заслуговували на перемогу в цьому матчі. Ми створили 31 удар по воротах, але чотири рази влучили в стійку. У двох матчах ми влучили в створ воріт шість разів, але не забили жодного гола. Футбол іноді буває таким несправедливим. Вітаю Дортмунд. Це чудова команда. Сподіваюся, вони зможуть поїхати і виграти фінал", – наводить слова Луїса Енріке офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Борусія Д і в другому матчі обіграла ПСЖ (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Матс Хуммельс, а ПСЖ тричі обстріляв каркас воріт Грегорі Кобеля.

Борусія повторно обіграла ПСЖ і сенсаційно вийшла у фінал ЛЧ – Хуммельс згадав Шахтар та разом з Фортуною зупинив Мбаппе