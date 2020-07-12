Олександрія – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Олександрія розписала нічию з Динамо у 30 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Динамо на "Футбол 24".

Господарі в середині першого тайму отримали право на пенальті, який чітко реалізував Третьяков. Команди обмінялися кількома небезпечними моментами, але наступних голів довелося чекати після перерви.

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Героєм Динамо повинен був стати Вербіч. Словенець двічі вдало діяв у штрафному майданчику Олександрії, вивівши Динамо вперед. Втримати перевагу киянам не вдалося. Шабанов "привіз" другий пенальті, а Третьяков знову був точним – 2:2.