Олімпік напіврезервним складом розгромив Маріуполь – азовці втратили шанси на сьоме місце в УПЛ

В рамках 30-го туру УПЛ Маріуполь зазнав нищівної поразки від Олімпіка (1:4).

Олімпік вже не вилетить з УПЛ, тож Ігор Климовський привіз у Маріуполь практично резервний склад. Здавалося, це буде легка прогулянка для азовців, але гості краще почали зустріч, в перші п'ять хвилин завдавши два удари по воротах – Снурніцин зльоту пробив неточно, а от Кравченко з-за меж штрафного вистрілив гостріше. Третій момент стався на 8-й хвилині й став гольовим: Романовський з лівого флангу вирізав блискучу передачу за спини захисникам на хід Завійському, а той вивалився віч-на-віч з Гальчуком – 0:1!

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Маріуполь на 12-й огризнувся класним обвідним пострілом Кулакова з правого кута штрафного, однак м'яч пролетів повз дальню дев'ятку. Та і загалом азовці перехопили ініціативу, однак на 14-й хвилині вони несподівано пропустили вдруге. Вийшло дуже смішно: Гальчук при ударі від воріт вирішив обігратися із захисником, отримав передачу й затягнув з виносом, внаслідок чого Дегтярьов вибив м'яч з-під ніг голкіпера у ворота – 0:2.

Після цього команди розмінялися кількома атаками з неточними ударами або й взагалі без завершення. Маріуполь прогнозовано набирав оберти, адже потрібно було відігруватись, але на 30-й хвилині господарі пропустили втретє: Кравчука збили в метрах 25-ти від воріт, арбітр призначив штрафний, Зотько несподівано пробив низом, а м'яч рикошетом полетів точно на ногу Завійському – Тарасу залишалося тільки розстріляти ворота з близької дистанції. 0:3. Олександр Бабич був шокований.

В останній третині першого тайму великої кількості моментів не виникало. Маріуполь виглядав приречено й лише розмінявся з Олімпіком дальніми неточними ударами, а Гальчук ще й ледь вдруге не привіз гол своїми перепасовками в штрафному. Зрештою, на перерву команди пішли за розгромної переваги донеччан у рахунку.

На другий тайм Олександр Бабич кинув у бій Кащука та Чурка. Азовці притиснули суперника й створили три хороших моменти: на 51-й хвилині Кулаков замикав подачу Топалова головою з близької дистанції, на 52-й Кащук пробив з-за меж штрафного, а на 53-й Олексій стріляв з правого краю – в усіх випадках Альїмі врятував Олімпік. Гості покарали за марнотратство на 55-й, коли Романовському вдалася шикарна подача з лівого флангу на голову Дегтярьову – його удар Гальчук парирував, але Максим тут же зіграв на добиванні. 0:4. На 57-й міг і п'ятий прилетіти, однак Зотько після навісу з кутового головою спрямував м'яч над поперечиною.

Після цього Олімпік дещо відпустив гру, дозволивши Маріуполю атакувати. На 64-й хвилині це могло вилитись у гол Чурка внаслідок пострілу з меж штрафного (над каркасом), а на 65-й господарі таки забили – це Полегенько скинув м'яч на дальню стійку, а Мишньов замкнув головою. Втім, тут же вони могли й пропустити – Кравченко увірвався на правий край карного майданчика й потужно пробив під поперечину, змусивши Гальчука виконувати сейв. Лише після цього гра загальмувала через заміни та інші дрібні паузи. Моментів не виникало до останніх хвилин.

В ендшпілі зустрічі Маріуполь все ще намагався зробити рахунок не таким ганебним, але всі спроби підопічних Олександра Бабича були хаотичними. Десь були дальні удари, десь не вдавалося влучити по м'ячу, десь фіксувалися офсайди. Олімпік намагався контратакувати, але нічого гострого створити також не вдавалося. На 86-й з дистанції непогано бив Путря – Альїмі парирував. На 89-й же красиво крутив Чурко, але в дев'ятку не потрапив. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Олімпіка – 1:4.

Таким чином, Олімпік набрав 27 очок у турнірній таблиці, тримаючись на десятій позиції в турнірній таблиці УПЛ. Маріуполь, маючи в активі 33 залікових бали, залишився восьмим, але відставання від СК Дніпро-1 за два тури до кінця чемпіонату становить вже сім залікових балів. Таким чином, азовці втратили усі шанси посісти сьому сходинку.

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