Лунін з Ов'єдо розбив одного з лідерів на виїзді – українець оформив перше в сезоні підвищення у Прімеру

Сарагоса поступилася Ов'єдо (2:4) у 40-му турі Сегунди. Лунін у черговому фіналі за виживання пропустив двічі, але досягнув вагомого результату. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Іспанія 2019/20. Сегунда, 40-й тур

Сарагоса – Ов'єдо – 2:4

Голи: Лінарес, 90+4, Кагава, 90+7 – Обенг, 15, Сангальї, 45, Барсенас, 79, Ортуньйо, 90+1

Нереалізований пенальті: Родрі (Ов'єдо), 47

Гра стартувала о 22:45. Лунін чергує домашні перемоги з виїзними поразками. Відтак сьогодні був великий ризик зазнати фіаско. Адже Ов'єдо гостював в одного з лідерів. Хоча Сарагоса серйозно забуксувала. Володар Кубка Кубків-1995 набрав лише 1 бал за останні 4 тури і випав з дуету, який піднімається у Прімеру без плей-офф. Водночас команді українця теж не було куди відступати – поразка могла знову відкинути в зону вильоту.

Сарагоса – Ов'єдо: Лунін зупинив одного з лідерів – онлайн-трансляція матчу Сегунди

Гості краще почали. Заробили кілька стандартів, Аррібас пробива після кутового з кількох метрів. Ще одна нагода, удар Боланьйо метрів з 11, сейв голкіпера. Третій удар після чергового корнера, і все це за якихось 10 хвилин. Хто тут ще лідер і претендент на Прімеру? Лунін вступив у гру на 13-й. Вривання ліворуч у штрафний, сильний удар з гострого кута, надійний захист ближнього кута. Четверта спроба Ов'єдо стала результативною. Луїсмі класно прострілив з правого краю, Обенг розстріляв порожні ворота.

Рауль Гуті (яке ж культове поєднання імен!) приклався здалеку. Лунін красиво летів, а снаряд шугнув ще вище. Два поспіль моменти невпевненої гри 34-річного Крістіана Альвареса. Воротар, за плечима якого не один сезон у Прімері, спочатку невиправдано вибіг за межі своїх володінь і має дякувати супернику, що той влучив у його лежачу голову. А потім аргентинець ледь не пустив "мишку" після дальнього пострілу. Забив Ов'єдо другий м'яч, але там кілометровий офсайд відразу в 4-5 гравців.

Не зовсім впевнено зіграв Лунін на виході після кутового в оточенні своїх же партнерів. Пощастило, що суддя зафіксував сумнівний фол та й суперник махнув повз м'яч. Сангальї бахнув з льоту після подачі стандарту. Спрацювала заготовка Ов'єдо перед свистком до роздягальні. Ось так 2:0 на користь команди українця до перерви – з якіснішими моментами і реалізацією (4:2 за гольовими), хоча суперник тримав 60% часу м'яч у ногах.

На другий тайм вийшов екс-зірка Манчестер Юнайтед і Борусії Дортмунд Сіндзі Кагава, який ставав чемпіоном Англії та Німеччини. Але почалося все з шансу на 3-й гол для гостей. Підловили захисника на підніжці, хоча більше там було бажання знайти ногу суперника. Потужний удар Родрі прийняла на себе поперечина. Кагава красиво падав і просив пенальті, але VAR і повтори не підтвердили правоту японця. Слабкий удар головою по центру – Лунін спокійно на лінії. А це вже Андрій блискуче зреагував у ближньому бою, парирувавши удар впритул на 59-й.

Знову все контролює екс-кіпер Дніпра та Зорі, проводжаючи удар з кількох метрів поруч зі стійкою. Впевнено вибиває воротар, який належить Реалу, і на виході. Блискуче партнери українця вибігли у контру 3 на 5. Барсенас прошив голкіпера Сарагоси, який щойно вийшов на заміну. Ще кілька ефектних польотів Луніна у розслабленому стані – такий для стражів воріт ідеальний.

А в компенсований час Ов'єдо забив ще й 4-й. Більярдної точності удар Ортуньйо. Під завісу матчу голкіпер збірної України таки пропустив. Крос з флангу, удар з кількох метрів у протихід, претензії до партнерів. На 90+5 рефері призначив пенальті... за фол гравця атаки. Якесь суддівське жахіття, хапається за голову Лунін, він у розпачі. Кагава легко переграв застиглого по центру Андрія з позначки.

Отже, команда українця завдяки надважливій перемозі відірвалася від зони вильоту на 4 очки до матчу Зозулі, Альбасете якого зіграє в понеділок. Крім того, Ов'єдо оформив перше підвищення у Прімеру. Кадіс навіть попри поразку вже нікуди не дінеться як мінімум з другої сходинки, відтак вперше за 14 років зіграє в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії. Сарагоса відстала від лідера на 7 очок, але Уеска в зоні досяжності – лише мінус 2.