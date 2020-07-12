Костевич припустився гольової помилки, але Лех зміг ефектно помститися Лехії за поразку в Кубку

Лех і гданська Лехія влаштували справжній спектакль в рамках 35 туру чемпіонату Польщі.

Чемпіонат Польщі, 35 тур

Лех – Лехія – 3:2

Голи: Рамірес, 5, Гумни, 22, Юзвяк, 45 – Хайдари, 42, Гомеш, 47

Вилучення: Конрадо, 88 (Лехія)

Кілька днів тому ці ж команди зустрічались в рамках півфінала Кубка Польщі, і тоді по пенальті сильнішою була Лехія. Богдан Бутко перемістився з основи Леха в запас, а Володимир Костевич виконав зворотню "процедуру". Господарі вже в першому таймі зробили серйозну заявку на реванш – три голи, на які суперник відповів лише одним.

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Лехія скоротила відставання відразу по перерві, на жаль, не обійшлося без помилки Костевича. Українець не зміг обробити незручну передачу голкіпера, давши опоненту обікрасти себе неподалік штрафного майданчика – 2:3. Лех зібрався після такого ляпаса і таки втримав перемогу.

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