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Костевич припустився гольової помилки, але Лех зміг ефектно помститися Лехії за поразку в Кубку

21:08 - Читать на русском
Костевич припустився гольової помилки, але Лех зміг ефектно помститися Лехії за поразку в Кубку
Радість Леха / Сайт клубу

Лех і гданська Лехія влаштували справжній спектакль в рамках 35 туру чемпіонату Польщі.

Чемпіонат Польщі, 35 тур

Лех – Лехія – 3:2

Голи: Рамірес, 5, Гумни, 22, Юзвяк, 45 – Хайдари, 42, Гомеш, 47

Вилучення: Конрадо, 88 (Лехія)

Кілька днів тому ці ж команди зустрічались в рамках півфінала Кубка Польщі, і тоді по пенальті сильнішою була Лехія. Богдан Бутко перемістився з основи Леха в запас, а Володимир Костевич виконав зворотню "процедуру". Господарі вже в першому таймі зробили серйозну заявку на реванш – три голи, на які суперник відповів лише одним.

Легія достроково стала чемпіоном Польщі, взявши реванш у Краковії за розгром у Кубку

Лехія скоротила відставання відразу по перерві, на жаль, не обійшлося без помилки Костевича. Українець не зміг обробити незручну передачу голкіпера, давши опоненту обікрасти себе неподалік штрафного майданчика – 2:3. Лех зібрався після такого ляпаса і таки втримав перемогу.

"Залізничники" закріпилися у першій трійці та практично гарантували собі місце в єврокубках. Є шанс поборотися з П'ястом за "срібло" (в обох поки по 60 очок), проте варшавська Легія недосяжна.

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Теги
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