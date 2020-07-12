Ейбар здолав Еспаньйол завдяки двом пенальті за 11 хвилин – "папуги" програли сім матчів поспіль: 36 тур Ла Ліги, неділя

В рамках 36-го туру іспанської Прімери Еспаньйол зазнав поразки від Ейбара й продовжив програшну серію до семи турів. Звіт про цей та інші матчі дня читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 36-й тур

Еспаньйол – Ейбар – 0:2

Голи: Еспозіто, 25 (пен), 36

Нереалізований пенальті: Еспозіто, 36

Леванте – Атлетік – початок о 18:00

Леганес – Валенсія – початок о 20:30

Севілья – Мальорка – початок о 23:00

Еспаньйол вже вилетів з Ла Ліги, а Ейбар не мав ніяких шансів на єврокубки чи потрапляння у зону вильоту, тож очна зустріч команд на Корнелья Ель-Прат не мала турнірного значення. Втім, каталонці явно бажали перемогти, адже до того програли шість матчів поспіль. Не вийшло: вже на 25-й хвилині Ейбар вийшов вперед з пенальті, який реалізував Еспозіто, а на 35-й баски заробили ще один – Дієго Лопес парирував постріл Еспозіто, однак той зіграв на добиванні. 0:2.

Еспаньйол міг відквитати один гол після перерви, однак удар Кальєрі після вривання на правий край штрафного прийшовся у дальню стійку. В другому ж таймі моментів практично не виникало – баски мали всього два дальных постріли в площину, а каталонці свій перший провели на 81-й хвилині, коли Давід Лопес замкнув подачу з кутового (без проблем для голкіпера). Також на 85-й з дистанції по центру слабенько пробив Меламед. Все. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Ейбара – 0:2.

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