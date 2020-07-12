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Визначилася перша пара плей-офф УПЛ за право зіграти в Лізі Європи

20:41 - Читать на русском
Визначилася перша пара плей-офф УПЛ за право зіграти в Лізі Європи
Колос – СК Дніпро-1

СК Дніпро-1 за два тури до завершення чемпіонату України гарантував собі підсумкове сьоме місце.

Маріуполь програв Олімпіку (1:4) і втратив навіть теоретичні шанси наздогнати СК Дніпро-1 на вершині другої шістки УПЛ. Натомість у верхній шістці Колос вже давно забронював за собою останнє місце.

Маріуполь – Олімпік – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Згідно з регламентом УПЛ, у плей-офф за право зіграти в Лізі Європи зустрінуться команди, які посіли підсумкові 6-7 та 5-8 місця відповідно. Таким чином, Колос та СК Дніпро-1 зіграють між собою. Півфінал складається з одного матчу, він повинен пройти на полі ковалівців. Базова дата – 25 липня.

В іншій парі Олександрія ще чекає на свого суперника. На останню путівку у півфінал претендують Олімпік, Ворскла та Маріуполь.

Динамо, Зоря і Десна гарантували собі місце мінімум у Лізі Європи – кияни точно зіграють у груповому турнірі єврокубка

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Теги
УПЛ Колос Колос СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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