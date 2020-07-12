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Дженоа впевнено переграв СПАЛ і покинув зону вильоту: 32-й тур Серії А, неділя

20:11 - Читать на русском
Дженоа впевнено переграв СПАЛ і покинув зону вильоту: 32-й тур Серії А, неділя
Дженоа – СПАЛ – 2:0 / AFP

У рамках 32-го туру Серії А відбулось кілька матчів. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 32-й тур

Дженоа – СПАЛ – 2:0

Голи: Пандев, 24, Шьоне, 54

Нереалізований пенальті: Фальке, 37 (Дженоа)

Кальярі – Лечче – початок матчу о 20:30

Парма – Болонья – початок матчу о 20:30

Удінезе – Сампдорія – початок матчу о 20:30

Фіорентина – Верона – початок матчу о 20:30

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У неділю 32-й тур Серії А відкривали два аутсайдери чемпіонату – Дженоа та СПАЛ. Господарі активніше розпочали поєдинок і більше контролювали м'яч, хоча суперник завдав вдвічі більше ударів у площину воріт – два проти одного. Підопічні Давіде Ніколи свій єдиний постріл використали на 100%: захисники не зуміли розібратись у доволі простій ситуації, м'яч потрапив до Горана Пандева і той з кута штрафного влучно пробив повз голкіпера у дальній кут воріт.

Під кінець тайму "грифони" втрати шанс подвоїти рахунок: Яго Фальке з пенальті не зміг переграти Карло Летіцу, який вгадав напрямок м'яча. Після відпочинку Лассе Шьоне зі штрафного майстерно закрутив круглого у дев'ятку і збільшив відрив від суперника до двох голів. Андреа Пінамонті і Антоніо Санабрія могли доводити рахунок до непристойного, але фортуна у цей день була не на їхньому боці.

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