"Я хоча б на Феррарі їздив": Мілевський відповів Леоненку на його нищівне порівняння
Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський відреагував на гучні слова Віктора Леоненка.
Леоненко заявив, що він був набагато кращим футболістом, ніж Артем Мілевський, назвавши себе Феррарі, а Мілю – Daewoo Lanos. Артем не забарився з відповіддю.
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"Що-що? Що Віктор Євгенович сказав про Феррарі? Я хоча б на Феррарі їздив, на відміну від нього. А він цю машину тільки в кіно бачив. Кадр він, звісно. Бог! Цар!" – відповів Мілевський у коментарі Sport-express.ua.
Нагадаємо, що Мілевський виступав за Динамо з 2003 по 2013 роки, провів за киян 274 матчі, в яких відзначився 86 голами та 64 асистами. Леоненко у складі Динамо зіграв у 129 матчах, записавши до свого активу 79 голів та 20 асистів.
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