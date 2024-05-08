Леоненко заявив, що він був набагато кращим футболістом, ніж Артем Мілевський, назвавши себе Феррарі, а Мілю – Daewoo Lanos. Артем не забарився з відповіддю.

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"Що-що? Що Віктор Євгенович сказав про Феррарі? Я хоча б на Феррарі їздив, на відміну від нього. А він цю машину тільки в кіно бачив. Кадр він, звісно. Бог! Цар!" – відповів Мілевський у коментарі Sport-express.ua.

Нагадаємо, що Мілевський виступав за Динамо з 2003 по 2013 роки, провів за киян 274 матчі, в яких відзначився 86 голами та 64 асистами. Леоненко у складі Динамо зіграв у 129 матчах, записавши до свого активу 79 голів та 20 асистів.

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