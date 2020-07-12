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Селезньов оформив дубль у Туреччині – його Бурсаспор продовжує битву за Суперлігу

19:44 - Читать на русском
Селезньов оформив дубль у Туреччині – його Бурсаспор продовжує битву за Суперлігу
Євген Селезньов / фото: Бурсаспор

Український нападник Євген Селезньов результативно провів матч Бурсаспор – Менеменспор в рамках 33-го туру Першої ліги Туреччини.

Чемпіонат Туреччини, другий дивізіон. 33 тур

Бурсаспор – Менеменспор – 2:2

Голи: Селезньов, 24 (п), 41 (п) – Домжіоні, 15, Бозтепе, 47

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Селезньов вийшов у стартовому складі своєї команди і ще до перерви оформив дубль, двічі реалізувавши пенальті. Проте цього виявилося замало для перемоги – зутріч завершилася з рахунком 2:2. Бурсаспор на два очки відстає від другого місця, яке гарантує підвищення у класі.

Нагадаємо, Селезньов виступає за Бурсаспор з початку осені 2019 року. У нинішньому сезоні 34-річний нападник вже зіграв 25 матчів у другому дивізіоні чемпіонату Туреччини, в яких забив 10 голів та віддав 2 результативні передачі.

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Відео гола Селезньова:

Відео другого гола Селезньова:

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Теги
Євген Євген Селезньов Бурсаспор Бурсаспор Туреччина Українці за кордоном
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