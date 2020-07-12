Гармата Ляказетта і провали оборон у відеоогляді матчу Тоттенхем – Арсенал – 2:1

Тоттенхем здобув вольову перемогу над Арсеналом в матчі 35 туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Початок видався для команди Артети дуже вдалим. Джака запресингував Ор'є перед штрафним майданчиком "шпор", і Ляказетт потужним ударом не залишив шансів Льорісу. Тоттенхем відігрався ще в першій половині, тут також не обійшлося без помилки захисників. Колашинац віддав неточну передачу на Луїса, а Сон не змарнував зручний момент для взяття воріт.

Тоттенхем здобув вольову перемогу над Арсеналом, Астон Вілла переграла Крістал Пелас: 35-й тур АПЛ, неділя

Друга половина вийшла значно спокійнішою, але Тоттенхем таки зміг забрати всі три очки. Алдервейрелд не помітив суперників після подачі кутового і розстріляв Мартінеса.