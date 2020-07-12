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Гармата Ляказетта і провали оборон у відеоогляді матчу Тоттенхем – Арсенал – 2:1

21:30 - Читать на русском
Гармата Ляказетта і провали оборон у відеоогляді матчу Тоттенхем – Арсенал – 2:1
Тоттенхем – Арсенал – 2:1 – відеоогляд матчу

Тоттенхем здобув вольову перемогу над Арсеналом в матчі 35 туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

19’ Сон Хин Мін
81’ Тобі Алдервейрелд
 
Александр Ляказетт 16’
16’ Александр Ляказетт
19’ Сон Хин Мін
81’ Тобі Алдервейрелд

Початок видався для команди Артети дуже вдалим. Джака запресингував Ор'є перед штрафним майданчиком "шпор", і Ляказетт потужним ударом не залишив шансів Льорісу. Тоттенхем відігрався ще в першій половині, тут також не обійшлося без помилки захисників. Колашинац віддав неточну передачу на Луїса, а Сон не змарнував зручний момент для взяття воріт.

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Друга половина вийшла значно спокійнішою, але Тоттенхем таки зміг забрати всі три очки. Алдервейрелд не помітив суперників після подачі кутового і розстріляв Мартінеса.

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Відеоновини Арсенал Арсенал Тоттенхем Тоттенхем Англія Тоттенхем - Арсенал
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