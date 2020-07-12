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Десна – Шахтар – 2:4 – відео голів та огляд матчу

12 липня 22:34 - Читать на русском
Десна – Шахтар – 2:4 – відео голів та огляд матчу
Десна – Шахтар – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Десна поступилася Шахтарю у 30 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Десна – Шахтар на "Футбол 24".

29’ Андрій Гітченко
62’ Олександр Філіппов
 
Манор Соломон 25’
Тете 26’
Де Андраде Барберан Майкон 60’
Алан Патрік 69’
25’ Манор Соломон
26’ Тете
29’ Андрій Гітченко
60’ Де Андраде Барберан Майкон
62’ Олександр Філіппов
69’ Алан Патрік

Команди влаштували справжні гойдалки: Шахтар виходив уперед, а Десна наздоганяла. У надрезультативному матчі знайшлося місце розкішному голу Соломона та воротарському ляпу Пятова.

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Після цього матчу Десна опустилася на 4-те місце в турнірній таблиці. Чернігівці мають в активі 55 очок і відстають на один пункт від Динамо та на 2 – від Зорі. Шахтар – безальтернативно 1-й (78 очок).

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