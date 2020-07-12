Десна – Шахтар – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Десна поступилася Шахтарю у 30 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Десна – Шахтар на "Футбол 24".

Команди влаштували справжні гойдалки: Шахтар виходив уперед, а Десна наздоганяла. У надрезультативному матчі знайшлося місце розкішному голу Соломона та воротарському ляпу Пятова.

Шахтар у гольовому фестивалі перестріляв Десну – клас "гірників" переміг навіть ляпи Пятова

Після цього матчу Десна опустилася на 4-те місце в турнірній таблиці. Чернігівці мають в активі 55 очок і відстають на один пункт від Динамо та на 2 – від Зорі. Шахтар – безальтернативно 1-й (78 очок).