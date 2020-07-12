Десна – Шахтар – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Італія — 14 лип 4979
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Маліновський шокував Брешію розкішним голом і асистом за тайм – відео результативних дій українця
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Ефектний сейв Луніна потрапив до п'ятірки найкращих порятунків туру в СегундіІспанія — 14 лип 2414
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Карпати після виключення з УПЛ отримали тривалий трансферний бан через скандального легіонера, – ЗМІУкраїна — 14 лип 2316
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Освячений у храмі Шеви: він подолав 6000 кілометрів смертельної небезпеки, щоб забити у Мілані і стати надією КальчоОвертайм — 14 лип 3319
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Збірна України напередодні старту Ліги націй планує провести збір у Харкові, – ЗМІЛіга націй — 14 лип 951