Олександрія – Динамо: Вербіч заводить на камбек у матчі УПЛ – напружена битва на вагу срібла для киян

Олександрія і Динамо зустрілися у 30-му турі чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Гру транслював канал "Футбол 1", починаючи з 19:25. Матч, як онлайн-трансляція Олександрія – Динамо на "Футбол 24", стартує о 19:30. Киянам після здобуття Кубка України ніколи святкувати. Будь-яка осічка могла б стати ключовою у боротьбі 3-х команд за друге місце і путівку в Лігу чемпіонів. Звітні суперники на двох набрали лише 1 бал за останні 2 тури. Динамо навіть дало змогу Десні та Зорі себе обігнати. Водночас останні 5 дуелей Олександрія киянам програла, зокрема, 3 в нинішньому чемпіонаті. Команда Шарана після відновлення УПЛ здолала лише Зорю, після чого 5 турів поспіль не знала перемог.

Олександрія – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Зі старту великі нерви. Жовта за не дуже грубий підкат для Сироти, рука Караваєва і перспективний штрафний, який не вдалося добре розіграти. Динамівці поступалися у контролі м'яча, який банально не тримався в їхніх ногах. Шапаренко відмінно розігнав атаку, але Де Пена виконав простріл у руки Паньківу. Ще одна сумнівна жовта від Романова, цого разу постраждала Олександрія, в якої центрбек Бабогло вже повинен бути обережнішим. А ось і перший момент, який, однак, не увійде до статистики. Андрієвський класно закидав за спини, Караваєв не прошив голкіпера, але й в офсайд забрався – високо піднімає команда Шарана лінію оборони.

Господарі відповіли фірмовим стандартом. Подача з правого кута поля, удар Сітала з меж воротарського, вище. Безбородько виграв силову боротьбу в Шабанова, увійшов у штрафний, однак далі пішов невдалий пас п'ятою. Нарешті злагоджена комбінація Динамо. На 20-й хвилині Андрієвський закинув на Русина, той через Де Пену повернув Олександру – обвідний удар поруч з дев'яткою. І знову Безбородько виграв боротьбу у штрафному після того, як Лучкевич накрутив Сидорчука. Сирота змушений був гасити пожежу, але в'їхав у ногу форварда.

Шаран просив ще й другу жовту для захисника гостей, але обмежилося тільки бездоганним пенальті у виконанні Третьякова. Михайличенко вирішив не чекати, поки 20-річний центрбек заробить вилучення у темповій грі, де можливо все, а суперник краще володіє м'ячем. Бурда вийшов уже на 24-й. Нічого не змінюється. Мірошніченко, немов стоячого, пройшов Шабанова, і прострілив справа. Проти травмованого Сітала нічого не змогли вдіяти Сидорчук з Бурдою, але Безбородько з-під Кендзьори пробив дуже невдало хоча до мети було метрів 5.

Швидка заміна і в Шарана. Молодіжний чемпіон світу Устименко замість Сітала, продовжують господарі наполягати на схемі з двома форвардами, проти якої так мучиться київський захист. Простріл з правого флангу, здалося, що снаряд влучив у руку Шабанова, який стелився у підкаті. Романов не вказав на 11-метрову позначку вдруге. Фінт рабоною від Лучкевича поміж ніг Караєвав, знову розіграші п'яточками від Олександрії. Просто шоу видають підопічні Шарана! Кияни відповідають зрідка, але гостро. Сидорчук блискуче кинув Де Пену у прорив з глибини. Карлос ефектно обіграв двох, а далі звалився круглий з ноги.

Устименко завершував черговий штрафний господарів, але не влучив. І знову крутий пас від Сидорчука. Де Пена прийняв, трохи загальмував і не зміг знайти Русина пасом з вбивчої дистанції. Карлос і Сергій стали двома єдиними світлими плямами в атаці гостей. Повне фіаско Шапаренка і Цітаішвілі, які знітилися на фоні агресивного пресингу Олександрії. Динамо програло контроль (47% на 53%), але фактично не провело жодної виразної контри. А повний 0 ударів у площину воріт звучить як вироку плану Михайличенка та Євтушенка.

Дві заміни від тренерського штабу гостей у перерві. Циганков замінив Цітаішвілі, бо необхідно щось робити з млявою атакою. Шепелєв вийшов замість Сидорчука, бо в капітана була жовта. Романов знову починає з роздачі карток. Жовта Циганкову за порушення в центрі поля, яких за матч буває з 10 мінімум. Михайличенко висловлює претензії дуже радикальному судді. Ніби і непогано чіпляється Русин за м'ячі, але далі Де Пена і Шапаренко не можуть зв'язати 2 паси. Третьяков, Гордієнко і Безбородько здалеку стріляли – тут потрібно багато щастя, аби влучити.

Буяльський і Вербіч замість Де Пени та Русина. Словенець відразу намагався замкнути подачу Андрієвського з кутового, а з другої спроби спокійно забив. Циганков перевисів опонента в повітрі, Дубра скинув чужому, а Беньямін виграв боротьбу з дуетом суперників і майстерно прошив Паньківа ударом з розвороту. Шаран кидає Грицука та Шастала на 68-й. Устименко не дуже пограв, хоч і вийшов на 30-й. Шапаренко, який дещо ожив з виходом лідерів, замикав подачу Кендзьори – гра головою не його.