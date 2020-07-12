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Вулверхемптон розгромно переміг Евертон: 35-й тур АПЛ, неділя

15:54 - Читать на русском
Вулверхемптон розгромно переміг Евертон: 35-й тур АПЛ, неділя
Вулверхемптон – Евертон – 3:0 / Faisal HQ

Евертон на виїзді розгромно поступився Вулверхемптону у рамках 35-го туру АПЛ. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 35-й тур

Вулверхемптон – Евертон – 3:0

Голи: Хіменс, 45+2 (пенальті), Дендонкер, 47, Жота, 74

Астон Вілла – Крістал Пелас – початок о 16:15

Тоттенхем – Арсенал – початок о 18:30

Борнмут – Лестер Сіті – початок о 21:00

Ігрову програму дня відкривав поєдинок Вулверхемптон – Евертон. На 26-й хвилині Поденсе обіграв двох захисників, вийшов віч-на-віч із воротарем і пробив у лівий нижній кут воріт, однак голкіпер впорався із цим ударом. Під завісу тайму Дінь, у штрафному майданчику, виконав жорсткий підкат у стрибку і арбітр призначив пенальті. Його реалізував Хіменс – голкіперу не вдалось вгадати кут, у який був спрямований удар. Команди пішли на перерву за мінімальної переваги "вовків".

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Одразу по перерві господарям вдалось закріпити перевагу. Це Нету навісив у карний майданчик, а Дендонкер головою спрямував м'яч у лівий кут воріт. Остаточного розгрому "ірискам" завдав Діогу Жота на 74-й. Він отримав довгу навісну від Невеша і з одинадцяти метрів вистрілив у лівий нижній кут – без шансів для голкіпера. Гостям створити небезпечних моментів у другому таймі не вдалось. Фінальний свисток зафіксував розгромну поразку Евертона – 3:0.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ

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