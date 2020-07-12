Чигринський забив гол і повернув АЕК в зону Ліги чемпіонів

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський допоміг своїй команді обіграти Панатінаїкос в рамках 34-го туру чемпіонату Греції.

Чемпіонат Греції, 34 тур

Панатінаїкос – АЕК – 1:3

Голи: Курбеліс, 16 – Чигринський, 7, Олівейра, 43, Верде, 90+3

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Дмитро Чигринський вийшов у стартовому складі АЕКа і вже на 7-й хвилині відкрив рахунок. Український захисник вдало відкрився у штрафному суперника при подачі з правого флангу і з лінії воротарського відправив м'яч у сітку. До слова, Чигринський у нинішньому сезоні провів уже 20 матчів у чемпіонаті Греції, забивши три голи.

Щоправда, господарі доволі швидко відновили рівновагу зусиллями Курбеліса. Однак АЕК ще перед перервою забив вдуге, а вже у компенсований час до другого тайму екс-гравець Роми Даніеле Верде добив Панатінаїкос, реалізувавши пенальті.

АЕК завдяки цій перемозі набрав 68 очок і випередив ПАОК за додатковими показниками. Обидві команди змагаються за друге місце, яке дає право кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. У наступному турі вони зіграють між собою.

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