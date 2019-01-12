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Головні новини футболу 11 січня: Лунін може перейти в новий клуб, Шахтар підписав першого новачка

07:00 2 Читать на русском
Головні новини футболу 11 січня: Лунін може перейти в новий клуб, Шахтар підписав першого новачка
Головні новини футболу 11 січня

"Футбол 24" представляє дайджест новин за 11 січня.

Україна

Шахтар оголосив про перехід Соломона. Михайліченко проходив медогляд разом з гравцями Динамо. Швед обирає між Динамо і Леганесом. Зінченко покине Манчестер Сіті в січні, найреальнішим варіантом є Іспанія. Фран Соль підпише з Динамо контракт на 5 років. Безус забив красивий гол Хоффенхайму. Чачуа став гравцем Торпедо Кутаїсі.

Трансфери

Монако хоче домовитись з Атлетіко про оренду Калініча. Реал підписав молодого таланта Малаги Чечу. Пеллегріно підтвердив інтерес Леганеса до Кравця. Фабрегас офіційно перейшов у Монако. Барселона офіційно підтвердила трансфер Муніра в Севілью. Скрипник відмовився продовжувати контракт з Ригою.

Інші новини

Олімпіакос – Динамо: УЄФА дозволив провести матч із глядачами на трибунах. Мюллєр пропустить обидва матчі проти Ліверпуля. УЄФА опублікував символічну збірну 2018 року за версією вболівальників. Клопп та ван Дейк – найкращі в АПЛ у грудні. Бускетс та Сіллессен відзначились синхронною симуляцією року.

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