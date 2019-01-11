Михайліченко проходив медогляд разом з гравцями Динамо

Київське Динамо вийшло з відпустки. Сьогодні гравці киян проходили медогляд.

Підготовка до другої частини сезону традиційно для киян розпочалася в клініці "Борис". Крім динамівців медогляд проходив півзахисник Богдан Михайліченко, який виступає на правах оренди в Зорі, але належить киянам.

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Завтра медобстеження пройдуть легіонери і ті українці, які не пройшли його сьогодні – Денис Бойко, Артур Рудько, Микита Бурда, Віктор Циганков, Денис Гармаш і Артем Бєсєдін.

13 січня динамівці вирушать на перший тренувальний збір до іспанської Марбельї. Список гравців, які поїдуть на сбори, стане відомим пізніше.

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