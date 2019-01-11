Олімпіакос – Динамо: УЄФА дозволив провести матч із глядачами на трибунах

Грецький Олімпіакос дізнався покарання від УЄФА за поведінку своїх уболівальників під час матчу Ліги Європи з Міланом.

Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував Олімпіакос на 90 тисяч євро, окрім того грецький клуб умовно покараний одним домашнім матчем без глядачів з випробувальним терміном на два роки.

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Це означає, що матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо, який заплановано на 14 лютого, відбудеться з глядачами на трибунах стадіону Караіскакіс, матч-відповідь на НСК Олімпійський буде проведено 21 лютого.

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