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Олімпіакос – Динамо: УЄФА дозволив провести матч із глядачами на трибунах

13:02 190 Читать на русском
Олімпіакос – Динамо: УЄФА дозволив провести матч із глядачами на трибунах
Фанати Олімпіакоса

Грецький Олімпіакос дізнався покарання від УЄФА за поведінку своїх уболівальників під час матчу Ліги Європи з Міланом.

Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував Олімпіакос на 90 тисяч євро, окрім того грецький клуб умовно покараний одним домашнім матчем без глядачів з випробувальним терміном на два роки.

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Це означає, що матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського Динамо, який заплановано на 14 лютого, відбудеться з глядачами на трибунах стадіону Караіскакіс, матч-відповідь на НСК Олімпійський буде проведено 21 лютого.

"Перемогу над Динамо відзначали до ранку". Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-ій секунді матчу

Ліга Європи1/16 фіналуКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
до матчу
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дн
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6
год
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14
хв
Динамо
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Теги
Караіскакіс Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Ліга Європи футбольні фанати Головне Олімпіакос - Динамо
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