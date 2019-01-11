Олімпіакос – Динамо: УЄФА дозволив провести матч із глядачами на трибунах

Інтерв’ю — 12:00 1453
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"Я штрафував і Сабо, і Фоменка": як Зоря стала чемпіоном СРСР – ексклюзив із 92-річним Германом Зоніним
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Манор Соломон: "гордість Ізраїлю", який здатний стати зіркою УПЛ – знайомство з новачком ШахтаряУкраїна — 11:30 1735
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Шахтар оголосив про перехід СоломонаУкраїна — 09:24 3475
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Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не вартоНімеччина — 09:00 1811
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Де Йонг залишиться в Аяксі до завершення сезону 2018/19Нідерланди — 06:00 349
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