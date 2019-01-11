toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

Монако хоче домовитись з Атлетіко про оренду Калініча

09:13 494 Читать на русском
Монако хоче домовитись з Атлетіко про оренду Калініча
Нікола Калініч / фото із соцмереж

Колишній форвард Дніпра, а нині гравець Атлетіко Нікола Калініч може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції.

Монако зацікавлений у підписанні нападника мадридського Атлетіко Ніколи Калініча, повідомляє France Football.

Атлетіко знайшов заміну Дієго Кості та екс-форварду Дніпра, який став розчаруванням Сімеоне

За інформацією видання, французький клуб хоче орендувати футболіста під час зимового трансферного вікна.

У нинішньому сезоні 31-річний Калініч провів за Атлетіко 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив три м'ячі і віддав один гольовий пас. Його контракт з клубом діє до літа 2021 року.

Золотий смітник 2018: Калініч як "наступник Шевченка", суперники України і форвард для Динамо – 11 найгірших в Італії

Теги
Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Нікола Калініч Нікола Калініч Атлетіко Атлетіко Монако Монако Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
4
хв
Ліон
21:45
Реймс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук