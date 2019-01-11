Монако хоче домовитись з Атлетіко про оренду Калініча

Колишній форвард Дніпра, а нині гравець Атлетіко Нікола Калініч може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції.

Монако зацікавлений у підписанні нападника мадридського Атлетіко Ніколи Калініча, повідомляє France Football.

Атлетіко знайшов заміну Дієго Кості та екс-форварду Дніпра, який став розчаруванням Сімеоне

За інформацією видання, французький клуб хоче орендувати футболіста під час зимового трансферного вікна.

У нинішньому сезоні 31-річний Калініч провів за Атлетіко 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив три м'ячі і віддав один гольовий пас. Його контракт з клубом діє до літа 2021 року.

Золотий смітник 2018: Калініч як "наступник Шевченка", суперники України і форвард для Динамо – 11 найгірших в Італії