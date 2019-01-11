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Безус забив красивий гол Хоффенхайму в товариському поєдинку

16:39 760 Читать на русском
Безус забив красивий гол Хоффенхайму в товариському поєдинку
Безус святкує гол / ФК Сент-Трюйден

Півзахисник Сент-Трюйдена Роман Безус відзначився забитим м'ячем у контрольному матчі з німецьким клубом.

Українець вийшов у стартовому складі своєї команди на товариський матч проти Хоффенхайма, який завершився перемогою німецької команди з рахунком 5:2.

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Безус забив красивий гол дальнім ударом після розіграшу штрафного на 34-й хвилині, зробивши рахунок у матчі 2:1. Втім, це не допомогло Сент-Трюйдену здобути хоча б нічию.

До слова, у поточному сезоні Безус відіграв за бельгійський клуб 20 матчів, забив 5 голів та віддав 3 асисти.

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Теги
Українці за кордоном Відеоновини Сент-Трюйден Сент-Трюйден Роман Безус Роман Безус Хоффенхайм Хоффенхайм Бельгія
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