Безус забив красивий гол Хоффенхайму в товариському поєдинку

Україна — 18:25 471
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Дорога в нікуди: 10 прикладів трансферних провалів українців та екс-динамівців в Туреччині – Морозюк проти традиції
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Фран Соль підпише з Динамо контракт на 5 років, – MarcaУкраїна — 16:01 6178
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УЄФА опублікував символічну збірну 2018 року за версією вболівальниківЛіга чемпіонів — 15:40 795
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Зимові новачки Динамо-2018: хто став лідером команди, а хто проваливсяУкраїна — 15:30 4009
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Зінченко покине Манчестер Сіті в січні, найреальнішим варіантом є Іспанія, – ЗМІАнглія — 14:59 4616
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