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Бускетс та Сіллессен відзначились синхронною симуляцією року: "Оскар" знайшов своїх господарів"

21:07 748 Читать на русском
Бускетс та Сіллессен відзначились синхронною симуляцією року: "Оскар" знайшов своїх господарів"
Бускетс навчає Сіллесена акторської гри

Гравці Барселони опинились в епіцентрі курйозного епізоду під час матчу проти Леванте в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Серхіо Бускетс та Яспер Сіллессен – не лише футболісти світового класу, але й великі актори. Обоє відзначились кумедною синхронною симуляцією, яка буквально підірвала соціальні мережі після поразки каталонського гранда на полі Леванте.

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Якщо акторська майстерність Бускетса була добре відома широкому загалу, то Сілессен у цьому плані став справжнім відкриттям для іспанських фанів.

Жертвою головних претендентів на "Оскар, як вже встигли наректи симулянтів з Барси у Твіттері, став захисник Леванте Чема.

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Теги
Іспанія Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс Яспер Сіллессен Яспер Сіллессен футбольні курйози Відеоновини Чема Чема
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