Скрипник відмовився продовжувати контракт з Ригою

Український фахівець Віктор Скрипник може покинути тренерський місток латвійської команди.

За інформацією Команда№1, український спеціаліст відмовився продовжувати контракт з клубом попри можливість пролонгації угоди. Раніше у ЗМІ повідомлялось, що Карпати намагались запросити Скрипника у команду, проте сторони не змогли домовитись.

Скрипник міг очолити Локомотив

Скрипник, який очолив Ригу по ходу сезону, тріумфував у Кубку та чемпіонаті країни. Окрім цього, Віктора визнали найкращим тренером Латвії за підсумками минулого року.

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