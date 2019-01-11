Фабрегас офіційно перейшов у Монако – клуб ефектно представив хавбека

Іспанський півзахисник Сеск Фабрегас відтепер захищатиме кольори Монако.

Сеск Фабрегас перейшов з Челсі в Монако, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Угода 31-річного хавбека з новим клубо розрахована до 2022 року. За неофіційною інформацією, лондонці отримали за Сеска 10 млн євро.

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В Монако Фабрегас виступатиме під 44-м номером.

Прес-служба монегасків оголосила про перехід за допомогою ефектного відео, в якому збирає годинник і вимовляє фразу: "Тепер настав час".

В чемпіонаті Франції Монако посідає лише 19-ту сходинку турнірної таблиці.

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