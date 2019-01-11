Шахтар оголосив про перехід Соломона

Ізраїльський атакувальний півзахисник Манор Соломон продовжить кар'єру в Шахтарі.

Шахтар уклав п’ятирічний контракт з хавбеком Манором Соломоном, повідомляє прес-служба "гірників".

Адамюк прокоментував чутки про інтерес з боку Динамо та Шахтаря

Соломон є вихованцем Маккабі з Петах-Тікви. Загалом у чемпіонаті Ізраїлю провів 67 матчів та забив 8 м’ячів.

Раніше повідомлялося, що донеччани заплатять за футболіста 5,8 млн євро та отримають 85% прав на нього, а зарплата гравця складе 300 тисяч євро на рік.

Топ-5 клубів, де Коноплянка міг би реанімувати кар'єру: від сонячної Каталонії до сенсаційного повернення в УПЛ