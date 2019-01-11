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Шахтар оголосив про перехід Соломона

09:24 2273 Читать на русском
Шахтар оголосив про перехід Соломона
Манор Соломон / фото: ФК Шахтар

Ізраїльський атакувальний півзахисник Манор Соломон продовжить кар'єру в Шахтарі.

Шахтар уклав п’ятирічний контракт з хавбеком Манором Соломоном, повідомляє прес-служба "гірників".

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Соломон є вихованцем Маккабі з Петах-Тікви. Загалом у чемпіонаті Ізраїлю провів 67 матчів та забив 8 м’ячів.

Раніше повідомлялося, що донеччани заплатять за футболіста 5,8 млн євро та отримають 85% прав на нього, а зарплата гравця складе 300 тисяч євро на рік.

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Трансфери Трансфери Шахтаря Манор Соломон Манор Соломон Шахтар Шахтар Головне Трансфери чемпіонату України
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