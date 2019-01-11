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Мюллєр пропустить обидва матчі проти Ліверпуля – рішення УЄФА

13:15 200 Читать на русском
Мюллєр пропустить обидва матчі проти Ліверпуля – рішення УЄФА
Томас Мюллєр / соцмережі

Форвард Баварії Томас Мюллєр не зіграє проти Ліверпуля в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів через дискваліфікацію.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував вердикт стосовно форварда Баварії Томаса Мюллєра за удар гравця Аякса Ніколаса Тальяфіко.

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Так, за рішенням Дисциплінарного комітету, німець пропустить обидва поєдинки 1/8 фіналу проти Ліверпуля, які відбудуться 19 лютого та 13 березня.

Також мюнхенський гранд був оштрафований на суму у розмірі 8 тисяч євро за використання вболівальниками піротехніки.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Баварія: Вівторок 19 лютого 2019

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Ліверпуль - Баварія Баварія - Ліверпуль Томас Мюллєр Томас Мюллєр Баварія Баварія Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів
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