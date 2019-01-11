Мюллєр пропустить обидва матчі проти Ліверпуля – рішення УЄФА

Форвард Баварії Томас Мюллєр не зіграє проти Ліверпуля в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів через дискваліфікацію.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував вердикт стосовно форварда Баварії Томаса Мюллєра за удар гравця Аякса Ніколаса Тальяфіко.

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Так, за рішенням Дисциплінарного комітету, німець пропустить обидва поєдинки 1/8 фіналу проти Ліверпуля, які відбудуться 19 лютого та 13 березня.

Також мюнхенський гранд був оштрафований на суму у розмірі 8 тисяч євро за використання вболівальниками піротехніки.

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