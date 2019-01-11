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Клопп та ван Дейк – найкращі в АПЛ у грудні

17:50 78 Читать на русском
Клопп та ван Дейк – найкращі в АПЛ у грудні
Юрген Клопп та Вірджил ван Дейк / Фото ФК Ліверпуль

Ліверпуль продовжує згрібати індивідуальні нагороди.

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп визнаний англійською Прем'єр-лігою найкращим тренером в грудні.

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Саме його команда перемогла в 7 матчах із 7 в рамках АПЛ, що дозволило їй закінчити першу частину чемпіонату на вершині турнірної таблиці. Мерсисайдці обіграли Евертон, Бернлі, Борнмут, Манчестер Юнайтед, Вулверхемптон, Ньюкасл і Арсенал.

Найкращим гравцем грудня визнаний Вірджил ван Дейк, також з Ліверпуля. Нідерландський захисник провів 90 хвилин у всіх семи іграх, в яких відзначився голом і асистом.

Теги
Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп АПЛ
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