Клопп та ван Дейк – найкращі в АПЛ у грудні

Ліверпуль продовжує згрібати індивідуальні нагороди.

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп визнаний англійською Прем'єр-лігою найкращим тренером в грудні.

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Саме його команда перемогла в 7 матчах із 7 в рамках АПЛ, що дозволило їй закінчити першу частину чемпіонату на вершині турнірної таблиці. Мерсисайдці обіграли Евертон, Бернлі, Борнмут, Манчестер Юнайтед, Вулверхемптон, Ньюкасл і Арсенал.

Найкращим гравцем грудня визнаний Вірджил ван Дейк, також з Ліверпуля. Нідерландський захисник провів 90 хвилин у всіх семи іграх, в яких відзначився голом і асистом.