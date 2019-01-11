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Чачуа став гравцем Торпедо Кутаїсі

18:03 151 Читать на русском
Чачуа став гравцем Торпедо Кутаїсі
Амбросій Чачуа / ФК Торпедо Кутаїсі

Екс-півзахисник Карпат Амбросій Чачуа продовжить кар'єру в Грузії.

Грузинський Торпедо на офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським хавбеком Амбросієм Чачуа.

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Повідомляється, що Чачуа підписав угоду, яка розрахована на два роки. Українець грузинського походження вже встиг провести тренування у новій команді.

Попереднім клубом Амбросія був казахський Акжайик, який він покинув та отримав статус вільного агента. У складі казахської команди 24-річний гравець встиг зіграти 11 матчів, не відзначившись при цьому результативними діями.

До слова, у складі Торпедо вже виступає український захисник Олександр Азацький.

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Теги
Трансфери Світ Амбросій Чачуа Амбросій Чачуа Торпедо Кутаїсі Торпедо Кутаїсі Українці за кордоном
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