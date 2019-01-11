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Фран Соль підпише з Динамо контракт на 5 років, – Marca

16:01 1347 Читать на русском
Фран Соль підпише з Динамо контракт на 5 років, – Marca
Фран Соль близький до Динамо / фото: Marca

Нападник Віллем II Фран Соль найближчим часом стане гравцем Динамо, запевняє іспанська Marca.

Форвард Фран Соль, який захищає кольори голландського Віллем II, продовжить кар'єру в київському Динамо.

Кияни викладуть за 26-річного нападника близько 3 млн євро, а сам Соль підпише контракт на 5 років. Нападник хотів повернутись до Іспанії, проте жоден інший клуб так не прагнув підписати форварда, як Динамо, повідомляє Marca.

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Фран Соль є вихованцем Реала. Також виступав за Луго, Ов'єдо та Вільяреал. До слова, наставник Динамо Олександр Хацкевич був зацікавлений у підписанні нападника. Також форвардом цікавились клуби з Англії та MLS.

В сезоні 2018/19 Соль забив 13 голів у 17 матчах чемпіонату. За Віллем II іспанець виступає з літа 2016 року.

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