"Ми стежимо за ним", – Пеллегріно підтвердив інтерес Леганеса до Кравця

Іспанія — 19:15 1990
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Коутінью торкнувся дна: як бразилець перетворився у посередність за 160 млн євро
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Дорога в нікуди: 10 прикладів трансферних провалів українців та екс-динамівців в Туреччині – Морозюк проти традиціїУкраїна — 18:25 2007
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Фран Соль підпише з Динамо контракт на 5 років, – MarcaУкраїна — 16:01 7838
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УЄФА опублікував символічну збірну 2018 року за версією вболівальниківЛіга чемпіонів — 15:40 1065
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Зимові новачки Динамо-2018: хто став лідером команди, а хто проваливсяУкраїна — 15:30 5090
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