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"Ми стежимо за ним", – Пеллегріно підтвердив інтерес Леганеса до Кравця

19:43 321
"Ми стежимо за ним", – Пеллегріно підтвердив інтерес Леганеса до Кравця
Василь Кравець / ФК Луго

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно прокоментував інформацію про інтерес клубу до захисника Луго Василя Кравця.

"Чи правда, що Леганес зацікавлений у послугах Василя Кравця? Ми стежимо за цим футболістом, як і за іншими гравцями. Коли ми шукаємо футболіста на ту чи іншу позицію, то діапазон варіантів зазвичай доволі широкий. Кравець є однією з можливих опцій. Це все, що я можу зараз сказати.

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Я не беру участі у процесі перемовин. Єдине чого я хочу – щоб гравець опинився у мене якомога швидше. І не дуже важливо, який саме це футболіст.

Раніше повідомлялось, що Леганес може заплатити за Кравця 2 млн євро.

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